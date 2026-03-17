Несколько важных моментов:

– Не за что голосовать) Правительство законопроект не регистрировало) Поэтому пусть сначала это сделают, а то хотели повесить это правками на депутатов;

Далее тест на языке оригинала.

– Всі податкові зміни запаковані в один маяк (де справді дедлайн типу 31 березня), але очевидно Рада навіть до цього в першому читанні не розгляне.

– Наступний перегляд аж у червні, тож часу там значно більше.

– Памʼятаєте як постійно МВФ переносив маяк по Митниці чи як потім "загубив" маяк по правкам Лозового…. Ось цю історію чекає щось подібне.

– Взагалі дивно виглядає, коли фіскальний ефект від цих "чудових" податкових ідей 27 млрд, а Уряд тільки за тиждень оголосив популізм по роздачі грошей в стилі "єБачків" на 40-к млрд грн.

– З усіх пунктів по податкам єдиний реальний це оподаткування платформ. Якщо б Уряд не пакував в нього інші свої хотелки, то можливо б саме це б і проголосували.

– Заміна всього складу Уряду є чудовою нагодою переглянути взяті на себе зобовʼязання. Тому цих "єБачків" треба просто відправити шукати роботу на чудовому ринку праці, який вони зробили за 6 років і скласти нормальний Уряд.