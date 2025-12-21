Орбан назвал вариант завершения войны в Украине, который станет катастрофой для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не заинтересована в поражении Украины в войне против России. Глава правительства подчеркнул, что, если бы Украина рухнула, это стало бы серьезной катастрофой для Венгрии.

Во избежание этого, по словам Орбана, необходимо достичь мирного соглашения. Об этом политик заявил в своей речи, запись которой опубликована в соцсети Х.

Орбан не желает поражения Украины

Глава венгерского правительства заявил, что падение Украины будет катастрофой для Венгрии. Орбан подчеркнул, что нужно достичь мирного соглашения для того, чтобы Украина не проиграла в этой войне.

"Падение Украины будет серьезной проблемой для Венгрии. Поэтому падение Украины не только не в интересах Венгрии, а мы должны достичь замечательного соглашения для того, чтобы этого не случилось", – сказал венгерский премьер.

Также он объяснил, что стабильность в соседней стране имеет большое значение для Венгрии, которая поставляет туда электроэнергию и газ. По его словам, Венгрия оказывает большую поддержку Украине – 44% всего импорта электричества и 58% всего импорта газа поступают в Украину из Венгрии.

"Между тем война ежедневно ослабляет Украину. Мир – это единственное, что может ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру, и стремиться к нему сейчас", – заявил Орбан.

Ранее премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил, что ему непонятно, кто на кого напал – Россия на Украину или Украина на Россию. Также он назвал саммит ЕС, на котором проголосовали за предоставление Украине кредита, не политическим собранием, а "военным советом".

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия заблокировала ежегодное заявление Европейского Союза о процессе его расширения. В проекте этого заявления содержалась положительная оценка прогресса Украины на пути к евроинтеграции. Позиция Будапешта угрожает вступлению Украины в ЕС.

