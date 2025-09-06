"Посмотрите на Канаду": у Трампа уверены, что Индия скоро извинится перед США и пойдет на тарифную сделку

Индия в течение ближайших двух месяцев может попросить прощения перед США и начать переговоры о торговом соглашении. В то же время ситуация может развиваться, как это было в Канаде.

Видео дня

Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник в эфире Bloomberg Surveillance. По его словам, ситуация с Индией может развиваться по аналогии с Канадой. Тогда канадское правительство ввело пошлины в ответ на действия Вашингтона, однако экономический спад заставил Оттаву отказаться от этого шага и отменить тарифы.

Индия может пойти по пути Канады

Американский министр добавил, что канадский премьер-министр Марк Карни во время выборов шел с лозунгом "локти вверх", обещая противостоять США.

"[Карни] был избран с лозунгом "локти вверх", что означало "давайте бороться с Америкой". Они ввели соответствующие тарифы. Все это было бравадой, и что произошло? Их ВВП упал на 1,6%, безработица взлетела до 8%. И что Карни только что сделал? Он наконец отменил соответствующие пошлины", – сказал Лутник.

Индия сядет за стол переговоров через месяц или два

Чиновник считает, что нынешние действия Индии – не более чем демонстрация силы, потому что ей "приятно бороться с крупнейшим клиентом в мире". Хотя, по мнению Лутника, в краткосрочной перспективе выглядит привлекательно спорить с США, однако бизнес-сообщество быстро оказывает давление на индийское правительство и требует договоренностей: "Вы должны прекратить это и пойти заключить сделку с Америкой".

"Так что я думаю, да, через месяц или два... Индия сядет за стол переговоров, извинится и попытается заключить сделку с Дональдом Трампом, и Дональд Трамп сам решит, как ему поступить с Моди, и мы оставим это на его усмотрение. Ведь он президент, который говорит о заключении сделки", – резюмировал Лутник.

Ранее министр торговли США обратился к Индии, призвав ее обдумать свое решение продолжить покупать российскую нефть. Следствием этого являются 50% пошлины и неизвестно, как долго Нью-Дели сможет их платить.

"Индия еще не хочет открывать свой рынок и не хочет прекращать покупать российскую нефть, не так ли? И прекратить быть частью БРИКС. Они находятся между Россией и Китаем. Если это то, кем вы хотите быть, то будьте", – сказал чиновник.

Что предшествовало

Пошлины США для Индии были повышены после пяти раундов неудачных переговоров. Индийские чиновники неоднократно выражали надежду, что США могут ограничить свои пошлины ставкой в 15%, которая действует в отношении товаров из других важных торговых стран-партнеров – Японии, Южной Кореи и Европейского Союза.

Однако в конце концов США ввели дополнительные 25% пошлины в отношении импорта из Индии, поскольку эта страна не прекратила покупать дешевую российскую нефть до отведенного времени. Таким образом в целом торговые сборы выросли до 50%, поскольку еще 25% были введены ранее.

Как сообщает Reuters, новые торговые правила начали действовать с 27 августа. Эти пошлины являются одними из самых жестких и соответствуют торговой политике в отношении таких стран как Бразилия и Китай.

Несмотря на это, министр финансов Индии Нирмала Ситхараман прямо заявила, что страна продолжит закупать российскую нефть. Это свидетельствует о намерении Индии игнорировать угрозы и требования президента США Дональда Трампа, который ввел повышенные пошлины из-за таких закупок.

Администрация Трампа заявила о готовности вернуть старый уровень, если Индия прекратит закупки нефти в РФ. Правительство Индии взамен теперь рассматривает введение налоговых льгот для помощи компаниям, пострадавшим от высоких пошлин.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Россия являются "потерянными" странами. Они попали под влияние "мрачной и зловещей" Китайской Народной Республики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!