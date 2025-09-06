'Посмотрим, как долго это продлится': министр торговли США пригрозил Индии за покупку российской нефти

Министр торговли США Говард Лутник обратился к Индии, призвав ее обдумать свое решение продолжить покупать российскую нефть. Следствием этого являются 50% пошлины и неизвестно, как долго Нью-Дели сможет их платить.

Об этом Лутник заявил в эфире Bloomberg Television 5 сентября. Также он отметил то, что Индия остается частью БРИКС (объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии – Ред.).

"Индия еще не хочет открывать свой рынок и не хочет прекращать покупать российскую нефть, не так ли? И прекратить быть частью БРИКС. Они находятся между Россией и Китаем. Если это то, кем вы хотите быть, то будьте", – сказал министр.

"Но или поддерживайте доллар, поддерживайте США, поддерживайте своего крупнейшего клиента, которым является американский потребитель, или, думаю, вы будете платить 50% пошлины и посмотрим, как долго это продлится", – добавил чиновник.

Что предшествовало

Пошлины США для Индии были повышены после пяти раундов неудачных переговоров. Индийские чиновники неоднократно выражали надежду, что США могут ограничить свои пошлины ставкой в 15%, которая действует в отношении товаров из других важных торговых стран-партнеров – Японии, Южной Кореи и Европейского Союза.

Однако в конце концов США ввели дополнительные 25% пошлины в отношении импорта из Индии, поскольку эта страна не прекратила покупать дешевую российскую нефть до отведенного времени. Таким образом в целом торговые сборы выросли до 50%, поскольку еще 25% были введены ранее.

Как сообщает Reuters, новые торговые правила начали действовать с 27 августа. Новые пошлины являются одними из самых жестких и соответствуют торговой политике в отношении таких стран как Бразилия и Китай.

Несмотря на это, министр финансов Индии Нирмала Ситхараман прямо заявила, что страна продолжит закупать российскую нефть. Это свидетельствует о намерении Индии игнорировать угрозы и требования президента США Дональда Трампа, который ввел повышенные пошлины из-за таких закупок.

Администрация Трампа заявила о готовности вернуть старый уровень, если Индия прекратит закупки нефти в РФ. Правительство Индии взамен теперь рассматривает введение налоговых льгот для помощи компаниям, пострадавшим от высоких пошлин.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Россия являются "потерянными" странами. Они попали под влияние "мрачной и зловещей" Китайской Народной Республики.

