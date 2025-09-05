Трамп заявил о 'потере' Индии и России из-за связей с Китаем

Индия и Россия являются "потерянными" странами. Они попали под влияние "мрачной и зловещей" Китайской Народной Республики.

Видео дня

Соответствующими размышлениями поделился президент США Дональд Трамп. Он выразил недовольство действиями Нью-Дели и Москвы в пятницу, 5 сентября, в своей социальной сети Truth Social.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за самого мрачного и зловещего Китая. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!" – написал глава Белого дома.

К посту он прикрепил совместное фото российского диктатора Владимира Путина, лидера КНР Си Цзиньпина и индийского премьер-министра Нарендры Моди. Снимок был сделан в Китае, куда недавно съехались более 20 руководителей незападных стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Что предшествовало

2 сентября президент Соединенных Штатов Америки заявил, что он узнал "определенные вещи" о войне в Украине, которые "будут очень интересными". Широкой общественности эта информация станет доступна в ближайшие дни, обещал республиканец.

3 сентября, когда Пекин проводил масштабный военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой, Дональд Трамп сделал неожиданно резкое заявление. Он обвинил Си Цзиньпина, Владимира Путина, а также лидера КНДР Ким Чен Ына в заговоре против Америки.

Трамп обратился к китайской стороне, задав риторический вопрос: вспомнит ли Си Цзиньпин роль США в победе над нацистской Германией.

"Передайте, пожалуйста, мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против США", – написал Трамп с сарказмом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 августа глава Белого дома заявил, что проведет телефонные переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным касательно ситуации в Украине. "У нас хороший диалог", – добавил американский президент.

– Ранее Трамп подтверждал, что, несмотря на отсутствие прогресса, он все еще намерен добиваться мира между Москвой и Киевом. При этом он признал, что по вопросу прямых переговоров на высшем уровне "растет неопределенность".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!