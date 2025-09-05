Угрозы Трампа не сработали: Индия официально отказалась остановить закупки российской нефти

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман прямо заявила, что страна продолжит закупать российскую нефть. Это свидетельствует о намерении Индии игнорировать угрозы и требования президента США Дональда Трампа, который ввел повышенные пошлины из-за таких закупок.

Об этом пишет Bloomberg. Заявление прозвучало в тот же день, когда Трамп обрушился с критикой на Индию и Россию за укрепление связей с Китаем.

Главное, что нужно знать

Индия является крупнейшим покупателем российской нефти , которая поставляется морскими путями (именно на такие поставки нацелены основные санкционные ограничения Запада).

, которая поставляется морскими путями (именно на такие поставки нацелены основные санкционные ограничения Запада). США удвоили пошлины на импорт ряда товаров из Индии с 25% до 50% – администрация Трампа заявила о готовности вернуть старый уровень, если Индия прекратит закупки нефти у РФ.

– администрация Трампа заявила о готовности вернуть старый уровень, если Индия прекратит закупки нефти у РФ. Правительство Индии вместо этого теперь рассматривает введение налоговых льгот для помощи компаниям, пострадавшим от высоких пошлин.

"Откуда мы покупаем нефть, особенно такой большой товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать, исходя из того, что нам выгоднее всего. Мы, безусловно, будем покупать", – заявила Ситхараман.

Детали

Кроме откровенного отказа последовать требования Трампа, Ситхараман ответила на комментарии советника Белого дома Питера Наварро. Он заявлял, что Индия стала "прачечной" для Кремля, имея ввиду помощь в обходе санкции и отбеливании незаконных прибылей РФ.

Ситхараман сказала, что индийские дипломаты "удивлены тем, что такого рода выражения используются в отношении Индии". Она добавила, что "те, кто находится в дипломатической сфере, отреагируют или разберутся с этим".

Повышенные пошлины США затронут более 55% товаров, которые импортируются из Индии в Штаты: одежда, драгоценные камни и ювелирные изделия, обувь, спортивные товары, мебель и химикаты. По оценкам Citigroup, это грозит Индии снижением годового роста ВВП на 0,6-0,8 процентного пункта.

В то же время Ситхараман не видит в этом катастрофы. Она заявила, что государство будет помогать экспортерам, и уже в скором времени будет разработан пакет, который "поможет снизить тарифное бремя".

Что произошло ранее

Пошлины США для Индии были повышены после пяти раундов неудачных переговоров. Индийские чиновники неоднократно выражали надежду, что США могут ограничить свои пошлины ставкой в 15%, которая действует в отношении товаров из других важных торговых стран-партнеров – Японии, Южной Кореи и Европейского Союза.

Интересно, что в начале августа, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии ненадолго останавливали покупку российской нефти. Именно эти предприятия являются одними из крупнейших мировых покупателей российской нефти марки Urals.

Впрочем, в итоге представители обеих сторон обвинили друг друга в политических ошибках, пропущенных сигналах и срыве переговоров. По статистическим данным США, двусторонняя торговля между этими странами в 2024 году составила $129 млрд, причем дефицит торгового баланса США составил $45,8 млрд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале августа президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт в размере до 41% для 69 стран, включая членов Европейского Союза (ЕС), Канаду, Индию, Великобританию и др. Глава Белого дома успел принять решение всего за несколько часов до окончания его собственного дедлайна.

