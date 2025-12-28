'После встречи с Трампом': Зеленский анонсировал новый разговор с лидерами ЕС

В воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с американским коллегой Дональдом Трампом во Флориде. После этого он снова пообщается с лидерами Канады, Европы и НАТО.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. Он поблагодарил за координацию и поддержку Марка Карни (Канада), Эммануэля Макрона (Франция), Александра Стубба (Финляндия), Фридриха Мерца (Германия), Джорджу Мелони (Италия), Метте Фредериксен (Дания), Дональда Туска (Польша), Дика Схоофа (Нидерланды), Йонаса Гара Стере (Норвегия), Ульфа Кристерссона (Швеция), Антониу Кошту (Евросовет), Урсулу фон дер Ляйен (Еврокомиссия), Марка Рютте (НАТО) и Джонатана Пауэлла (Великобритания).

"Во время разговора обсудили, как идем по дипломатическому треку сейчас. Вместе обсудили важнейшие приоритеты. Украина ценит всю поддержку. Завтра после встречи с Президентом Трампом продолжим разговор", – сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы российский диктатор Владимир Путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны.

"Мир имеет достаточно сил, чтобы гарантировать безопасность и мир. Спасибо!" – резюмировал гарант.

Что предшествовало

Владимир Зеленский провел брифинг для ряда глав государств и правительств накануне своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Этот разговор состоялся по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца.

По его итогам 11 глав государств и правительств из Европы и Канады, а также руководители НАТО и ЕС заверили Украину в полной поддержке. Лидеры подчеркнули, что в тесном сотрудничестве с США они будут выступать за устойчивый и справедливый мир в Украине.

Глава государства отметил, что во время разговора с лидерами стран "Берлинского формата" политики говорили о ключевых документах мирного плана.

По словам Зеленского, европейские партнеры пока знают не все детали, потому что сначала работа велась в двустороннем формате с США. С ними глава государства обсудил 20 пунктов мирного плана, в частности наше отношение к территориальному вопросу, к будущему ЗАЭС и к финансовым вопросам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты на переговоры с Дональдом Трампом, которые состоятся в воскресенье, 28 декабря. Перед встречей глава украинского государства пообщался с европейскими лидерами. Также на пути в Штаты он остановился в Канаде, чтобы встретиться с премьер-министром Маком Карни.

Во время разговора с ним украинский лидер в очередной раз призвал к еще большему давлению на Россию. Он также рассказал о новом пакете помощи от Канады и подчеркнул, что РФ продолжает издеваться над украинскими городами и людьми.

