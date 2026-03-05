Американские военные сомневаются в способности системы ПВО США справиться с нашествием 'Шахедов' – CNN

Американские военные признают, что иранские дроны типа Shahed представляют серьезный вызов для системы противовоздушной обороны США, и предполагают, что перехватить все такие цели будет невозможно в случае массированного применения. Представители Пентагона заявили, что эти беспилотники оказались большей проблемой, чем ожидалось.

Об этом пишет CNN. Издание ссылается на информированные источники, которые присутствовали на закрытой встрече на Капитолийском холме.

Министр обороны Пит Гегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что эти дроны создают большие трудности, чем предполагалось ранее. Ведь они летают низко и медленно, что затрудняет их обнаружение и перехват по сравнению с баллистическими ракетами.

В то же время один из собеседников издания отметил, что чиновники пытались частично уменьшить беспокойство, отметив, что партнеры США в странах Персидского залива заранее накапливали запасы ракет-перехватчиков.

Кроме того, по словам источников, чиновники администрации Трампа отмахнулись от вопросов конгрессменов по поводу того, как Белый дом планирует предотвратить превращение Ирана в несостоятельное государство. Вместо этого они заявили, что "изменение режима аятолл является второстепенной целью".

Чиновники администрации президента США также не сказали, кто, по их мнению, должен стать следующим верховным лидером вместо Али Хаменеи, которого ликвидировали в результате операции США и Израиля на прошлой неделе.

Законодатели вышли со встречи с очень разными ожиданиями относительно того, как долго может продолжаться конфликт. Часть республиканцев предположила, что участие США может завершиться за три-пять недель, тогда как другие законодатели считают, что война может затянуться на неопределенное время.

"Нет никакого объяснения того, что на самом деле побудило к решению вести эту войну по собственному выбору, при отсутствии каких-либо доказательств того, что существовала непосредственная угроза Соединенным Штатам Америки или американским интересам в регионе", – заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Комментарий Джеффриса прозвучал на фоне все большего беспокойства демократов по количеству боеприпасов, которые были использованы в конфликте, и того, что это может означать для обороны США.

"Иранцы действительно имеют возможность производить много беспилотников Shahed, баллистических ракет средней и малой дальности, и у них есть огромные запасы. Поэтому в определенный момент это станет математической проблемой: как мы можем пополнить запасы боеприпасов ПВО? Откуда они возьмутся?", – подчеркнул демократ из Аризоны Марк Келли, который входит в состав Комитета Сената по вооруженным силам.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что США имеет "практически неограниченные" запасы вооружения среднего и выше среднего уровня. Он считает, что этого достаточно, чтобы вести войны "вечно" и при этом добиваться успеха.

