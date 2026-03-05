Давайте объясню с разбора какой схемы мы начнем в 10:00 заседание ВСК, и откуда эти деньги на бэк-офисе Волынской таможни.

Видео дня

Далее тест на языке оригинала.

Схеми ввезення авто з Європи за сертифікатом EUR.1 документ, що підтверджує європейське походження авто дозволяє зменшити мито до 0-0.9%, відповідно і платежі до бюджету та вартість авто.

Різниця може становити тисячі доларів з однієї машини.

Наприклад, якщо авто коштує 10 тисяч доларів, бюджет може недоотримати близько тисячі доларів, а якщо 40-50 тисяч – то вже 4-5 тисяч з кожного автомобіля.

Використовується підробка документів зокрема фіктивні сертифікати походження заниження вартості в інвойсах. Організатори використовують фіктивні компанії, оформлені на підставних людей.

За повідомленнями від джерел ТСК схема розмитнення авто за сертифікатом Євро 1, працює з залученням посадових осіб Митниці по наступним розрахункам:

▪️200 $ "абонемент";

▪️300 $ за авто до 20 тис вартість інвойса;

▪️400 до 30 тис вартість інвойсу;

▪️500 $ від 50 тис вартість інвойсу.

"Неправомірна вигода в сумі не меншій 200 доларів США за оформлену одиницю транспортних засобів" фігурує і в ухвалі ВАКС )

От вам звідки і 870 тис дол на Волині, що накрили НАБУ.

Трансляція ТСК буде тут.