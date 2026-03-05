'Наша страна открыта': Зеленский сделал заявление о возможности обмена технологиями и оружием на фоне войны на Ближнем Востоке

Украина готова делиться опытом борьбы с ударными дронами и обмениваться технологиями с партнерами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Партнеры заинтересованы в украинской экспертизе по противодействию беспилотникам и обращаются за консультациями и обменом знаниями.

Видео дня

О возможности такого сотрудничества и обмена вооружением заявил Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал в интервью Rai Italia.

По словам президента, Украина получила сигналы от партнеров с Ближнего Востока, которые также столкнулись с атаками иранских беспилотников.

Речь идет, в частности, об ударах дронами типа Shahed-136 по гражданской инфраструктуре в странах региона. В связи с этим некоторые государства заинтересовались украинским опытом противодействия таким атакам.

"Они хотят от нас экспертизу. Мы открыты. Если их представители приедут, мы экспертизу дадим. Тем более что есть запрос от европейцев и от Соединенных Штатов Америки. К нам есть запросы, что надо с партнерами с Ближнего Востока поделиться опытом", – сказал он.

Президент также не исключил возможность обмена военными технологиями или вооружением между Украиной и партнерами.

Он отметил, что Украина находится в состоянии войны, поэтому имеет дефицит некоторых видов вооружения. В то же время у партнеров есть то, чего не хватает Украине.

В частности, по словам Зеленского, некоторые страны имеют ракеты-перехватчики для систем Patriot – модификаций PAC-2 и PAC-3.

"У них есть ракеты для "петриотов", но ракетами для "петриотов" сотни или тысячи "шахедов" они не собьют: это дорогостояще. Для людей ничего не жалко, разумеется, но у них просто нет столько ракет. Поэтому им нужны дроны-перехватчики, которые есть у нас. А у нас есть дефицит ракет РАС-2, РАС-3. Поэтому, если говорить об обмене технологиями, обмене оружием, я думаю, наша страна будет открыта для этого", – пояснил он.

Ранее президент сообщил, что Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Персидского залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом наше государство проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

