Летевший из Ирана беспилотник упал вблизи аэропорта в Азербайджане: есть раненые, МИД вызвал посла Ирана

Утром 5 марта иранский дрон-камикадзе залетел в воздушное пространство Азербайджана. Ударный дрон упал вблизи аэропорта Нахичеваня. В результате инцидента среди мирных жителей есть пострадавшие.

Видео дня

Мощный взрыв прогремел в нескольких сотня метров от здания аэропорта. Об этом сообщает азербайджанская служба "Радио Свобода".

Подробности обстрела

Жители Нахчиванской Автономной Республики заявили, что беспилотник, который атаковал аэропорт, летел со стороны Ирана. Также есть сообщения, что несколько беспилотников упали в других местах.

Агентство Reuters, ссылаясь на источник, близкий к правительству Азербайджана, пишет, что кроме беспилотников иранского производства, вблизи аэропорта Нахчывана упали иранские ракеты.

Житель Нахчивана Яшар Багирсой рассказал "Радио Свобода", что родителям было приказано срочно приехать и забрать своих детей из университетов и школ автономной республики. Полиция не разрешает людям собираться большими группами. Они призывают людей вернуться домой и соблюдать правила безопасности.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана подтвердили атаку иранских беспилотников. Внешнеполитическое ведомство заявило, что один БПЛА попал в здание терминала аэропорта Нахичеваня, другой – упал вблизи здания школы в селе Шекерабад. После обстрела МИД Азербайджана вызвал посла Ирана, чтобы передать ему ноту протеста.

Также в министерстве пригрозили, что азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер.

"Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, совершенные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых был поврежден корпус аэропорта и пострадали два мирных жителя. Эта атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует усилению напряженности в регионе", – заявили в МИД.

Кроме того, в ведомстве потребовали от Ирана в кратчайшие сроки прояснить вышеупомянутый вопрос, предоставить объяснение и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем.

Международный аэропорт Нахчиваня расположен примерно в 10 км от границы с Ираном.

Согласно информации из открытых источников, иранская атака на Азербайджан была осуществлена ​​не беспилотником "Шахед", а дальнобойным комплексом "Араш-2". В отличие от "Шахедов", которые преимущественно используют поршневые двигатели, на "Араш-2" могут устанавливаться как поршневые, так и реактивные двигатели. Реактивная версия значительно быстрее, что затрудняет перехват.

Также известно, что этот дрон оснащен оптическими и тепловизионными головками самонаведения. Это позволяет ему не просто лететь по координатам GPS, а видеть цель и наводиться на неё в финальной фазе.

Нахичеванская Автономная Республика – это регион, представляющий собой эксклав Азербайджана. Она полностью отделена от основной части страны территорией Армении. На юге республика граничит с Ираном. Долгое время основной путь из Баку в Нахичевань пролегал через иранскую территорию (автомобильные и железные дороги). Иран также обеспечивает поставки газа и электроэнергии: Азербайджан поставляет газ на север Ирана, а Иран отдает эквивалентный объем Нахичевани.

В последние годы отношения стали сложнее из-за проекта Зангезурского коридора (путь через территорию Армении, который должен соединить Нахичевань с основной частью Азербайджана). Тегеран опасается, что этот коридор отрежет Иран от Армении – его единственного прямого выхода в Христианский мир и далее на север, и усилит влияние Турции в регионе.

