После увиденного миром в Буче для западных лидеров наступил принципиальный момент: Зеленский призвал усилить санкции против РФ

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что после увиденного, что российские оккупанты совершили в Буче и ряде других оккупированных городов Украины, весь цивилизованный мир встал перед принципиальным выбором. Санкции против РФ должны быть соизмеримы тяжкости военных преступлений.

Очередное обращение гаранта на 41 день войны опубликовала пресс-служба его Офиса. Он сделал предложение членам безопасности ООН по конкретным шагам, способным изменить ситуацию в противостоянии государству-агрессору (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В частности, провести глобальную конференцию – уже в мирном Киеве – для того, чтобы определиться, как можно реформировать мировую архитектуру, учитывая все, что делает Россия, оккупирующей кресло постоянного члена Совета ООН. Это право было получено ей еще при Советском Союзе", – указал Зеленский.

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