Стало известно, когда Рада будет голосовать за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов по созданию Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Вероятно, голосование за это состоится на заседании 8 мая.

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Нардеп Ярослав Железняк (партия "Голос") рассказал об этой дате в своем Telegram-канале. Официального анонса не было.

Представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук подтвердил, что КМУ, как субъект законодательной инициативы, зарегистрировал законопроект №0309 в Верховной Раде Украины 1 мая.

По информации Железняка, ратификации парламентом требует только основной документ. Два другие, более подробные соглашения, носят имплементационный характер и требуют только подписания.

В целом сделка бессрочна. Но через 10 лет стороны могут распределять доходы и через 10 лет они могут поднять вопрос о приостановлении договора.

Как писал OBOZ.UA:

– Соглашение о полезных ископаемых было подписано 1 мая в Вашингтоне. С украинской стороны документ подписала министр экономики Юлия Свириденко, с американской – министр финансов США Скотт Бессент.

– Позже в Украине и США официально опубликовали текст соглашения.

– СМИ отметили, что практическая реализация этой сделки займет длительное время – первая финансовая отдача от сотрудничества может начаться только через 10 лет или даже больше. При этом есть потенциальные сложности с введением в эксплуатацию новых месторождений. Кроме того, для этого потребуются немалые средства.

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