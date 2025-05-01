США планируют ввести 500% пошлины для союзников РФ: какое условие поставили Путину

В Сенате США поддержали законопроект, предусматривающий 500% пошлины для стран, покупающих нефть, газ или уран в России, если Путин не согласится на мирные переговоры. Документ также включает в себя новые санкции против РФ и уже имеет широкую поддержку среди американских законодателей.

Видео дня

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, влиятельный законодатель, союзник Дональда Трампа и один из главных инициаторов нового законопроекта, пишет Bloomberg. Законопроект уже получил поддержку не менее 72 сенаторов, что почти гарантирует его прохождение в Сенате.

Грэм подчеркнул, что США готовятся принять "сокрушительные" меры в случае, если Россия не предпримет шагов к прекращению войны в Украине. Предложение включает тариф в 500% на импорт из стран, торгующих с РФ нефтью, газом или ураном, а также запрет на приобретение российских суверенных облигаций гражданами США.

"Это инструмент в арсенале президента Трампа. Если Путин продолжит играть в затяжку – российская экономика будет уничтожена ", – заявил Грэм. Этот законопроект рассматривается как политический сигнал не только Москве, но и всем государствам, до сих пор поддерживающим экономические связи с Россией. Таким странам фактически будет поставлен выбор или они дистанцируются от российских энергоресурсов, или получат сокрушительный удар по собственной внешней торговле с США.

"Когда президент Трамп считает, что мы зашли в тупик – тогда следите за действиями", – предупредил сенатор. В заявлении Грэма также прозвучала откровенная оценка позиции России: Путин, по его словам, совершает "огромную ошибку", если думает, что сможет манипулировать будущим президентом США. В то же время он дал понять, что Вашингтон не отказывается от дипломатии – однако переговоры должны быть реальными, а не фиктивными.

Интересно, что в этот же день США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым – еще один сигнал, что стратегическое сотрудничество продолжается, несмотря на внутриполитические изменения в Вашингтоне. Для Украины это стало дополнительным заверением в долгосрочной поддержке США.

Грэм также подтвердил, что в Палате представителей существует достаточная поддержка, чтобы законопроект продвинуть и там. Если документ будет одобрен обеими палатами Конгресса, администрация получит мощный рычаг давления на Кремль и его международных партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп ослабил свои автомобильные пошлины – подписав 2 соответствующих указа. Согласно первому, импортные автомобили получили отсрочку от ранее введенных пошлин на алюминий и сталь. Вторым указом была изменена 25%-ная пошлина на импортные автозапчасти – при этом она еще не вступила в силу и должна заработать 3 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!