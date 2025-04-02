Порошенко встретился с главой МИД Германии Бербок: о чем говорили

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с главой министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Он выразил благодарность за ее значительный вклад в защиту украинской государственности, укрепление устойчивости и демократического европейского будущего нашей страны.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Очень ценю ее личное лидерство в мобилизации и немецкой, и европейской поддержки Украины для отражения российской агрессии. Обсудили актуальные вызовы для трансатлантического единства и проукраинской международной коалиции, а также пути укрепления переговорных позиций Украины и Европы по завершению войны. Указал на важность ускорения интеграции Украины в ЕС и НАТО с акцентом на усиление демократических институтов, парламентского плюрализма, уважения прав оппозиции и свободы СМИ", – написал Порошенко.

Порошенко также обсудил евроинтеграционную повестку дня во время встречи с генеральным директором по вопросам расширения Европейской комиссии Герт-Яном Купманом.

"И Украина, и Еврокомиссия заинтересованы в быстром процессе переговоров о вступлении нашего государства в ЕС и необратимом внедрении европейских ценностей, стандартов и свобод. Высоко ценю объективные оценки и четкие заявления о состоянии демократии, верховенства права и прав человека в Украине, в частности парламентского плюрализма, о препятствиях парламентской дипломатии, свободе СМИ, а особенно о недопустимости политизации деятельности правоохранительных органов Украины, в частности Офиса генерального прокурора и АРМА. Договорились продолжать активные контакты по вопросам демократии в Украине и вступительным переговорам", – пишет пятый президент.