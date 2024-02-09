Порошенко получил приглашение на Мюнхенскую конференцию безопасности: какие встречи запланированы

Пятый президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Мюнхен для участия в 60-й сессии Мюнхенской конференции безопасности по приглашению организаторов.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Планируется участие Петра Порошенко в ряде панельных дискуссий и мер по укреплению безопасности и противодействию наступлению авторитаризма, реализации повестки дня ЕС и НАТО в контексте расширения и юбилейного Вашингтонского саммита НАТО.

Планируется двусторонняя встреча пятого президента Украины с политическими лидерами стран ЕС и НАТО, а также представителями Конгресса США, в том числе республиканского лагеря, с целью обеспечения поддержки дальнейшего предоставления политической, военной и финансовой помощи Украине для отражения российской агрессии.