Затруднительная ситуация ухудшилась еще больше: беженцы из Украины массово "бегут" из США

После изменения политики в отношении украинских беженцев в США им прекратили выдачу разрешений на работу. Впрочем далеко не все из них возвращаются в Украину, которая все еще подвергается российской агрессии.

Об этом на телеканале KRVV сообщили активисты волонтерской организации FM Volunteers for Ukraine Марина Бейм и Майкл Саутгем. По их словам, политика американских властей бьет не только по украинцам, которым предоставили приют, но и по локальным бизнесам.

Украинцам отказывают в продлении пребывания в США

"Разрешения на работу для украинских гостей и их гостевые статусы фактически не продлеваются. Его не продлевают вовремя для большинства людей, которым мы помогаем, и для украинцев по всей нашей стране. И теперь мы начинаем их терять — они переезжают в другие штаты и другие страны, поскольку возвращаться в Украину для них опасно", – сказал Саутхэм.

Из-за этого украинцы, которым оказывали поддержку в FM Volunteers for Ukraine в штатах Северная Дакота и Миннесота, сейчас каждые несколько недель уезжают как в одиночку, так и целыми семьями.

Местные бизнесы страдают

Кроме того, что такие люди вынуждены разрывать свои социальные связи, это также прямо влияет на экономики местных общин. Марина Бейм привела пример украинской семьи, спонсором которой она стала: после ряда решений, принятых Белым домом, муж-строитель, женщина-работница дома престарелых и двое их детей-школьников были вынуждены оставить все и уехать в Польшу.

"Наши работодатели-партнеры действительно борются за то, чтобы найти квалифицированных людей для трудоустройства. И поэтому возможность пригласить трудолюбивых, устойчивых и ориентированных на общину украинцев в свои команды было настоящим преимуществом. И в большинстве случаев работодатели делали все возможное, чтобы принять новых работников и поддержать их и их семьи. Поэтому это ухудшает эту и без того трудную ситуацию", – добавил Майк Саутгем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа решила провести полный пересмотр почти 200 тысяч решений о предоставлении статуса беженца, принятых в период президентства Байдена, поскольку считает, что тогда приоритет отдавали скорости, а не проверке. Из-за этого планируются повторные собеседования, временная приостановка выдачи грин-карт и возможность лишения статуса тех, кто, по мнению ведомства, не соответствует критериям въезда.

