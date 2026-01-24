"Грубую правду должен кто-то сказать": Сибига сравнил Орбана с приспешником Гитлера

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана, сравнив его с приспешником Адольфа Гитлера. По словам Сибиги, блокируя вступление Украины в Европейский Союз, Орбан совершает преступление против своего народа и против Европы.

Министр опубликовал заявление в ответ на слова главы МИД Венгрии о якобы вмешательстве Украины в выборы страны. Об этом он написал в X.

По словам министра, блокируя вступление Украины в Европу, Орбан совершает преступление против венгерского народа и Венгрии. Он сделал это заявление в ответ на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о якобы вмешательстве Украины в выборы страны.

Сибига отметил, что ЕС был создан после Второй мировой войны для обеспечения мира и безопасности, а вступление Украины в ЕС приблизит конец войны и обеспечит благополучие всему европейскому континенту, включая венгерский народ.

Он подчеркнул, что блокирование Орбаном украинского членства в ЕС фактически выполняет интересы Путина и делает Венгрию сообщником кремлевского режима.

"Сегодня Орбан действует уже даже не как Миклош Хорти, а как приспешник Гитлера Ференц Салаши. Это урок из Второй мировой войны", – заявил глава МИД Украины.

Он также обвинил венгерского лидера в использовании закарпатских венгров для геополитических целей и финансовых схем, подчеркнув, что венгерский народ заслуживает достоинства и свободы, а не повторения исторических ошибок.

"Эту грубую правду должен кто-то сказать. Виктору Орбану и его команде плевать на благосостояние и безопасность украинских венгров. Орбан просто хочет и дальше держать их заложниками своих геополитических авантюр и отмывать деньги через различные схемы и фонды за рубежом", – подчеркнул министр.

Сибига подчеркнул, что Венгрия и ее народ не заслуживают "снова оказаться на неправильной стороне истории, как сообщник новейшей бесчеловечной идеологии в форме путинского режима".

"Венгерский народ - это народ достоинства и свободы. Народ Ференца Ракоци II, Шандора Петефи и Имре Надя, а не Орбана", – говорится в его заявлении.

Кроме того, глава украинского МИД отметил, что Венгрии на выборах следует бояться не Украины, а венгерского народа, "которому надоела ложь, клептократия и ненависть".

Как сообщал OBOZ.UA, Орбан заявил, что Будапешт не поддержит вступление Украины в Евросоюз в течение ближайшего века. В то же время украинская власть пытается дестабилизировать правительство Венгрии.

