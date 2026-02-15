'Подталкивает нас быть лучшими!' Зеленский неожиданно поблагодарил Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности снова ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Он поблагодарил политика за то, что он подталкивает Европу быть лучше.

Об этом он заявил на церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста. В этом году Мюнхенская конференция по безопасности присудила эту премию "смелому украинскому народу", которую и получил Зеленский.

Что известно

Во время церемонии вручения награды глава государства обращался к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины.

В этом перечне украинский президент упомянул и главу венгерского правительства. Зеленский назвал его "Виктором", заявив, что он мотивирует всех в Европе становиться лучше, чтобы не превратиться в него.

"И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучшими, хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд", – сказал Зеленский.

Что это за премия

Заметим, что премия имени Эвальда фон Клейста – это ежегодная премия Мюнхенской конференции по безопасности, названная в честь ее основателя, участника покушения на Адольфа Гитлера во время операции "Валькирия" 20 июля 1944 года. Премия вручается за выдающийся вклад в дело мира и разрешения международных конфликтов.

С 2009 года конференция присуждает премию ведущим деятелям в сфере политики безопасности, которые внесли выдающийся вклад в международное сотрудничество и разрешение конфликтов. В прошлом годулауреатом премии стала руководительница европейской дипломатии Кая Каллас, которая была отмечена за сплочение поддержки Украины. Кроме того, лауреатами этой премии в свое время также были экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, ООН и ОБСЕ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский резко высказался в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава государства подчеркнул, что именно украинские военные крепко держат европейский фронт, что позволяет соседним странам жить мирной жизнью. Поэтому благодаря украинцам венгерский политик имеет возможность "отращивать свой живот", а не "наращивать армию".

Как сообщал OBOZ.UA, глава венгерского правительства ответил Зеленскому на такие слова. Орбан отметил, что это высказывание поможет венграм яснее увидеть ситуацию, и иронично заявил, что слова Зеленского были "предвыборной речью в поддержку вступления Украины в ЕС", где"Украине не быть никогда".

