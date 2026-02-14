'Орбан может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию': Зеленский сделал резкое заявление о премьере Венгрии. Видео

Президент Владимир Зеленский резко высказался в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава государства подчеркнул, что именно украинские военные крепко держат европейский фронт, что позволяет соседним странам жить мирной жизнью.

Видео дня

Поэтому благодаря украинцам венгерский политик имеет возможность "отращивать свой живот", а не "наращивать армию". Об этом Зеленский заявил во время выступления на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Украина защищает Европу

"Именно украинцы держат европейский фронт. За нашими людьми стоят независимая Польша и свободные Балтийские страны, возможно, суверенная Молдова и Румыния без диктатуры. И даже один Виктор (Орбан. – Ред.) может думать только о том, как отращивать свой живот, а не о том, как наращивать армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта", – сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хотела этой войны, и ошибочно воспринимать, "что это постоянная договоренность, договоренность, по которой другие могут оставаться в безопасности позади Украины. Украинцы – это люди, люди, а не терминаторы".

Напомним, в субботу, 14 февраля, президент Украины выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где среди прочего рассказал о потерях россиян, вражеских обстрелах и дефиците ракет ПВО. Впоследствии глава государства проведет встречи с американскими чиновниками, генсеком НАТО и другими лидерами ЕС.

Как писал OBOZ.UA, 13 февраля Зеленский прибыл на конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене. Украинский лидер провел встречу с партнерами в Берлинском формате, во время которой политики обсудили политические и военные вопросы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!