Поддержка Соединенными Штатами критически важна для Украины и мы на нее и дальше рассчитываем, – Кличко в Давосе

Поддержка Украины Соединенными Штатами критически важна. И Украина на нее и дальше рассчитывает. Сегодня критический момент в этой страшной войне, когда партнеры должны совместно и устойчиво поддерживать и помогать Украине.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в Давосе во время традиционного мероприятия американского издания The Washington Post, на котором собрались влиятельные политики и бизнесмены США и мира по обсуждению глобальной геополитической ситуации и экономического развития. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Поддержка Украины Соединенными Штатами критически важна. И мы на нее и дальше рассчитываем. Мы надеемся, что президент Трамп и его администрация предпримут решительные шаги, чтобы как можно быстрее прекратить агрессию России против Украины. Главное – не должны быть затронуты национальные интересы Украины. Какие-либо договоренности о мире в Украине должны происходить при участии Украины, – отметил мэр Киева. – Наш народ страдает, несет потери и гибнет ради свободы и государственности своей страны. И сегодня – критический момент в этой страшной войне, когда партнеры должны совместно и стойко поддерживать и помогать Украине. Об этом я говорил в Давосе на мероприятии, которое традиционно собирает американское издание Washington Post", – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что для общения об актуальных вызовах и их преодолении собрались, в частности, американские политики и представители крупных компаний, генеральный секретарь НАТО, президент Европарламента, президент Латвии, премьеры Бельгии, Молдовы, Хорватии.

Также сегодня Виталий и Владимир Кличко приняли участие в Украинском завтраке в Давосе, который ежегодно проходит во время Всемирного экономического форума.