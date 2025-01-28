'Поддержим ветеранов и программы по защите инфраструктуры': Зеленский поручил правительству проанализировать приостановленные программы американской поддержки. Видео

Среди приостановленных в Украине программ Агентства США по международному развитию много "критических, требующих решений уже сейчас". Хотя подавляющее большинство из них проходило не через правительство, а непосредственно в украинские громады, именно правительство страны будет искать возможности их восстановления.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к стране 28 января. Он отметил, что средства на восстановление этих программ будут выделены из госбюджета, а также будут искать в Европе и в США.

"Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие программы сейчас в дефиците. Многие проекты. Определим, какие из них критичны и нуждаются в решениях уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер – от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", – сказал глава государства.

По его словам, сначала чиновники представят президенту, "что приоритетно".

"Что касается украинских детей, прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, – приоритетные вещи мы обязательно поддержим", – пообещал Владимир Зеленский.

Как отметил украинский лидер, он уже провел совещание с дипломатами из команды Офиса президента и Министерства иностранных дел.

"Планируем международную работу на февраль. Ключевые задачи: единство партнеров – это основа всего, а также – координация на европейском направлении. Всем на континенте стоит не забывать: если глобальные вопросы будут решаться без Европы, то это будет оставлять Европу с такими решениями, которые большинству европейцев могут точно не понравиться", – считает президент.

Также сегодня Владимир Зеленский говорил с премьер-министром Израиля.

"Мы говорили из Нетаньяху о международной ситуации, о наших контактах с партнерами, в том числе с Америкой. И я рад, что удается возвращать заложников – людей, которые так долго были в плену, сейчас, наконец, они возвращаются домой", – рассказал президент.

Сегодня президент провел Ставку Верховного главнокомандующего.

"Среди вопросов – формирование корпусов в Вооруженных силах Украины. Есть конкретика на этот счет. Мы будем и дальше укреплять нашу армию. Боевые бригады и правильный армейский опыт масштабируем. На основе первых определенных бригад будут возможны и другие системные шаги, у модернизации армейской системы нет альтернатив", – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, USAID в Украине приостанавливает финансирование из-за решения Госдепа США о 90-дневном аудите. Замороженные проекты могут оказать серьезное влияние на восстановление школ, энергетической инфраструктуры и оказание медицинской помощи.

Но прекращение финансирования проектов USAID в Украине по решению президента США Дональда Трампа не окажет критического влияния на финансирование социальной сферы. Средства на соцпомощь населению Украина получает в основном по другим программам, заверила министерша социальной политики Оксана Жолнович.

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