Офис USAID временно приостановил все проекты в Украине: СМИ узнали причины такого решения

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине приостанавливает финансирование из-за решения Госдепа США о 90-дневном аудите. Замороженные проекты могут оказать серьезное влияние на восстановление школ, энергетической инфраструктуры и оказание медицинской помощи.

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Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на сотрудника офиса USAID в Киеве. 20 января 2025 г. президент США подписал указ, предусматривающий проверку эффективности всех программ внешней помощи.

Эта директива обязывает прекратить финансирование проектов в более чем 150 странах мира, включая Украину. Цель проверки — оценить, соответствует ли каждая программа политическим целям администрации США.

По словам сотрудника офиса USAID в Киеве, сейчас сотрудники агентства не владеют деталями, будут ли исключения из этой директивы и как она будет реализована в Украине. В то же время представители Госдепа объясняют, что временная приостановка не касается военной помощи, которая продолжает оказываться без изменений.

USAID – это ведущее американское агентство, основанное в 1961 году, работающее в 158 странах мира. Ее деятельность охватывает такие направления как экономическое развитие, гуманитарная помощь, инфраструктура, энергетика, образование и технологии.

В Украине USAID играет немаловажную роль в поддержке ключевых проектов. С начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило более 2,6 миллиарда долларов на гуманитарную помощь и еще 5 миллиардов долларов на развитие. Кроме этого, было выделено 30 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки. Основные направления финансирования в Украине:

восстановление школ и учебных заведений в пострадавших регионах;

и учебных заведений в пострадавших регионах; ремонт критической энергетической инфраструктуры , поврежденной из-за военных действий;

, поврежденной из-за военных действий; предоставление медицинских услуг, особенно в общинах, принимающих внутренне перемещенные лица.

Украинские дипломаты и американские чиновники пытаются исключить Украину из-под действия этой директивы. FINANCE.UA Издание Financial Times сообщает, что представители Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США призвали госсекретаря США рассмотреть возможность полного исключения Украины из аудита, учитывая ее критическую ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство внутренней безопасности США распорядилось фактически приостановить ряд программ, позволявших иммигрантам временно обосноваться в Соединенных Штатах. Решение чиновников включает инициативу Uniting for Ukraine по предоставлению въезда для украинцев.

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