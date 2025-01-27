Как приостановка программ USAID повлияет на социальную сферу: Жолнович объяснила ситуацию

Приостановка финансирования проектов USAID в Украине по решению президента США Дональда Трампа не окажет критического влияния на финансирование социальной сферы. Дело в том, что средства на соцпомощь населению Украина получает в основном по другим программам.

Видео дня

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович на пресс-брифинге "Год изменений и достижений в социальной защите". "Остановка невоенной помощи со стороны США пока не повлияла на финансирование наших проектов в Украине", – сказала глава Минсоцполитики.

По ее словам, у Украины "большое количество договоренностей" с партнерами из Европы, с Великобританией, а также со Всемирным банком. Кроме того, американская помощь на украинские государственные соцпрограммы не проходила по линии Агентства США по международному развитию (USAID).

"Остановка американского финансирования не касается крупных проектов, которые заходят в бюджет. Она касается поддержки общественного сектора", – сказала Жолнович.

По ее словам, в Минсоцполитики на данный анализируют последствия прекращения финансирования проектов USAID. В частности устанавливается, кто именно из множества подрядчиков остался без финансовой поддержки.

"Поскольку у нас есть большое количество партнеров, я пока не могу сказать, для кого из них прекратится финансирование, мы только это выясняем. Но в целом ситуация для нас не критическая", – отметила министр.

Программы USAID в Украине оказались на паузе: что известно

В пятницу, 24 января, Государственный департамент США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи и приостановил новую помощь во исполнение распоряжения президента Дональда Трампа. Представители агентства USAID, отвечающего за невоенную помощь США другим странам, также получили указание приостановить проекты, связанные с Украиной.

Предполагается, что приостановка проектов продлится 85 дней. После этого госсекретарь США Марко Рубио представит Трампу доклад, в котором укажет, какие программы иностранной помощи следует продолжить, а какие окончательно закрыть. Цель проверки – оценить, соответствует ли каждая программа политическим целям администрации США.

Среди замороженных проектов в Украине – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения, в частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей, сообщали сотрудники USAID. По данным СМИ, украинские дипломаты и американские чиновники пытаются исключить Украину из-под действия директивы Трампа. В частности, издание Financial Times сообщало, что представители Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США призвали госсекретаря США рассмотреть возможность полного исключения Украины из аудита, учитывая ее критическую ситуацию.

При этом о возможных негативных последствиях приостановки финансирования USAID в Украине предупреждала ассоциированная старшая исследовательница Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Светлана Мусияка. Впрочем, как отметила она, конкретные изменения зависят от многих нюансов.

"Самое главное – это сигнал, который мы получим по результатам окончательного решения. Это может быть расценено как уменьшение поддержки США демократических реформ и экономической стабильности в Украине", – сказала Мусияка.

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) – независимое агентство федерального правительства США, отвечающее за невоенную помощь другим странам. Оно основано в 1961 году и работает в 158 странах мира.

В Украине USAID оказывает помощь в таких областях как экономическое развитие, демократия и управление, энергетическая безопасность, здравоохранение и социальный сектор. С начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило более 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и еще 5 млрд долларов на развитие. Кроме этого, было выделено 30 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Пентагоне подтвердили, что указ президента США Дональда Трампа о приостановке предоставления международной поддержки не влияет на военную помощь Украине. Все контракты, заключенные администрацией Джо Байдена на изготовление и поставку оружия Украине, остаются в силе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!