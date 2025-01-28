Зеленский обсудил с Нетаньяху сотрудничество с США и Трампом: все подробности

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 28 января, провели телефонный разговор. Среди прочего, лидеры обсудили двусторонние вопросы и будущее сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом.

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О переговорах сообщили Офис президента и сам Зеленский в официальном Telegram-канале. "Провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Рассказал ему о своем участии в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Аушвицу-Биркенау и выразил соболезнования премьер-министру и израильскому народу в связи с трагедией Холокоста", – написал глава государства.

Кроме того, Зеленский приветствовал начало освобождения израильских заложников из плена террористов ХАМАС, а также отметил важность возвращения людей домой и их воссоединения с семьями.

Украинский лидер выразил надежду на скорейшее освобождение остальных заложников.

Крайне необходимо обеспечить надежный и длительный мир, чтобы люди могли жить в безопасности, заявил он.

Отдельно Зеленский и Нетаньяху обсудили поддержание партнерских отношений, в том числе с США и президентом Трампом.

"Рассмотрели текущие двусторонние вопросы и договорились продолжать тесный контакт в будущем", – говорится в сообщении главы государства.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 января боевики ХАМАС передали трех заложниц 31, 28 и 24 лет Красному Кресту для возвращения в Израиль. Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер провели в плену 471 день.

Премьер Нетаньяху назвал этот день невероятно трогательным. Возвращение заложниц стало возможным после заключения перемирия между Израилем и ХАМАС. Утром 19 января ЦАХАЛ начал отвод войск из сектора Газа.

Напомним также, 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, Зеленский посетил Польшу. В Кракове он принял участие в мероприятиях к 80-летию освобождения одного из крупнейших нацистских лагерей смерти – Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

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