Почему Зеленский не был в костюме? Конгрессмен одним фото показал лицемерие Трампа и его команды

Одной из претензий президента США Дональда Трампа и его вице-президента Джей Ди Венса к президенту Украины Владимиру Зеленскому стало отсутствие костюма на последнем во время визита в Белый дом. В том, что Зеленский придерживается своего обещания не возвращаться к деловым костюмам, пока в Украине идет война, Трамп и его окружение рассмотрели "пренебрежение к американскому народу".

Видео дня

В то же время совершенно неформальный стиль одежды миллиардера Илона Маска, в котором тот постоянно появляется в администрации президента США, никаких нареканий у новой власти США не вызывает. На это проявление лицемерия Трампа и его окружения обратил внимание конгрессмен-демократ Эрик Сволвелл.

"Почему Зеленский не был в костюме в Белом доме!" – написал политик в своем аккаунте в сети Х, добавив фото с Маском в привычном для него наряде.

Издание Axios писало, что советники Трампа неоднократно говорили команде Зеленского, что он должен "отказаться от своей военной формы во время визита в Белый дом". Президент Украины приехал в Вашингтон не в наряде цвета хаки, а в черном с национальной символикой. Однако и это вызвало гнев у Трампа.

Нападки на Зеленского в одежде начались еще до начала общения с президентом США. Сначала на одежде украинского президента акцентировал внимание сам Трамп. Встречая его у Западного крыла Белого дома, американский президент бросил: "Он сегодня весь принарядился".

Уже в Овальном кабинете администрации Трампа журналисты спросили Зеленского, когда тот снова будет одевать на официальные мероприятия деловые костюмы, от которых он отказался с начала полномасштабной российской агрессии. Один из медийщиков поинтересовался, имеет ли вообще Зеленский костюм и получил утвердительный ответ.

"Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль", – сказал представитель СМИ.

"Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Посмотрим!" – ответил украинский президент.

Пунктик в отношении одежды Зеленского в окружении Трампа проявляется не впервые. В декабре прошлого года с критикой внешнего вида украинского президента на открытии реставрированного после пожара Собора Парижской Богоматери, после которого он встречался с президентом США, выступил экс-советник Трампа Роджер Стоун.

"Все одеты в деловые костюмы. Но не Зеленский. Он в свитере и пиджаке. Ему должно быть стыдно", – цитировало заявление Стоуна New York Post.

Стоун тогда также добавил, что такая одежда украинского лидера является "неуважением к американскому народу".

Впрочем, причины перехода на милитари-стиль сам Зеленский исчерпывающе объяснял в интервью ВВС в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

"Это было очень странно – мой костюм. Времена изменились, и было некомфортно говорить с людьми в такой сложной ситуации. Я хотел показать им, что поддерживаю их и что остаюсь здесь. И конечно, я не захватил с собой костюм. А потом кто-то из моей команды, кто-то из помощников сказал: "Может, попробуй это?" У меня была какая-то милитарная одежда. И я сказал: "Да, конечно" и оделся так. Это было более удобно и понятно для людей. Это ведь война, и очень странно, когда война, а ты в костюме", — объяснил тогда украинский президент.

Напомним, накануне 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и что Украина нуждается в гарантиях, что, собравшись с силами, Россия не нападет снова. Впоследствии звучали даже претензии по поводу "неуважения", которое якобы проявлялось в том, что Зеленский "закатывал глаза и пожал плечами".

OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

После этого украинская команда покинула Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский "не готов к переговорам", а также, что "он может вернуться, когда будет готов к миру". Украинский президент после встречи с Трампом поговорил с Макроном и Рютте, а затем дал интервью Fox News, в котором подчеркнул роль США в том, что Украина смогла выстоять, и объяснил, почему важны гарантии безопасности.

Однако в Белом доме продолжают настаивать, что Зеленский должен извиниться за "в пустую потраченное время" и "фиаско", в которое он якобы превратил встречу с Трампом и Вэнсом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!