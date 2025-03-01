Рубио объяснил, почему Трамп осторожен с Путиным и сказал, что Белый дом ждет извинений отЗеленского

Президент США Дональд Трамп "осторожен" с российским диктатором Владимиром Путиным и избегает применять в отношнии к нему риторики, которая могла бы оскорбить главу Кремля. Это, мол, происходит потому, что Трамп не желает, чтобы публичные "нападки" навредили переговорному процессу относительно возможного прекращения российско-украинской войны.

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Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CNN. Также он добавил, что Белый дом ждет извинений от президента Украины Владимира Зеленского за "фиаско" во время переговоров с Трампом и что теперь администрация президента США "сомневается", что украинский президент хочет мира.

Симпатию, которую Трамп демонстрирует, когда речь заходит о российском диктаторе Путине, Рубио объяснил якобы стремлением американского президента достичь прекращения войны. Трамп, по словам госсекретаря США, не желает озвучивать публичные "нападки" и оскорблять Путина, потому что это, по его убеждению, мешает переговорному процессу.

Рубио заявил, что Трамп "понимает, что "атаки" на Путина, независимо от того, как к нему лично относятся, загоняют президента Трампа в ситуацию, где его заставляют "нападать" на Путина, оскорблять его, выдвигать максималистские требования относительно того, что Россия должна платить за восстановление (Украины. – Ред.)".

"Как вы собираетесь заставить Владимира Путина и Российскую Федерацию сесть за стол, чтобы даже обсудить возможность или даже исследовать, есть ли возможность для мира? Вы ведь не собираетесь делать это, обзывая их", – отметил госсекретарь США.

Рубио добавил, это такие вопросы, как восстановление, обычно обсуждают на переговорах, но "когда о них говорят агрессивно, а президент – человек, заключавший соглашения всю свою жизнь, – то никто не сядет за стол переговоров".

"И после этого создается впечатление, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так. И это активное подрывание усилий по достижению мира вызывает глубокое разочарование у всех, кто участвовал в коммуникациях с ним в преддверии этой встречи", – заявил госсекретарь.

Рубио также сказал, что американская сторона "напрасно потратила время" на встречу президентов США и Украины.

"Сегодня он (Трамп. – Ред.) сказал: "Пусть он (президент Украины Владимир Зеленский. – Ред.) вернется, когда будет готов к миру". Вот что он сказал", – подчеркнул он.

Относительно того, стоит ли доверять Путину, Рубио заявил, что Белый дом будет действовать с позиции "Доверяй, но проверяй". Он еще раз напомнил, что Трамп "заключал соглашения всю свою жизнь", и что он "не станет жертвой какого-то фиктивного соглашения, и мы все это понимаем, по крайней мере с нашей стороны".

"Поэтому цель здесь – дойти до того момента, когда можно будет выяснить, возможен ли мир вообще. Я не знаю. Но, судя по тому, что они (представители РФ. – Ред.) говорили раньше, думаю, что это возможно. Мы должны это понять", – отметил госсекретарь США.

Также он подверг критике усилия Европы по достижению справедливого мира.

"Я могу сказать, что один европейский лидер сказал мне (я не буду называть его имя), что план состоит в том, чтобы война продолжалась еще год, а тогда Россия будет настолько ослаблена, что будет умолять о мире. Это еще целый год убийств, еще год смертей, еще год разрушений. И, кстати, по моему мнению, это не очень реалистичный план", – подчеркнул он.

Также он потребовал извинений от Зеленского за то, что он якобы "превратил" встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом "в фиаско для него".

Напомним, накануне 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и что Украина нуждается в гарантиях, что, собравшись с силами, Россия не нападет снова. Впоследствии звучали даже претензии по поводу "неуважения", которое якобы проявлялось в том, что Зеленский "закатывал глаза и пожал плечами".

OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

После этого украинская команда покинула Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский "не готов к переговорам", а также, что "он может вернуться, когда будет готов к миру". Украинский президент после встречи с Трампом поговорил с Макроном и Рютте, а затем дал интервью Fox News, в котором подчеркнул роль США в том, что Украина смогла выстоять и объяснил, почему важны гарантии безопасности.

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