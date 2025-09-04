'Почему нас должно волновать, что думает Россия?' Рютте сделал заявление относительно присутствия иностранных войск в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил четкую позицию относительно присутствия иностранных войск в Украине. Он подчеркнул, что решение о размещении иностранных сил безопасности должно принадлежать только Украине.

По его словам, Россия не имеет права что-то решать в этом контексте. Об этом генсек сказал во время сессии вопросов и ответов на мероприятии IISS в Праге.

"Почему нас интересует, что Россия думает о войсках в Украине? Это суверенная страна. Не им решать... Россия к этому не имеет никакого отношения. ... Украина – суверенное государство. Если Украина хочет иметь на своей территории силы безопасности для поддержания мирного соглашения, то это ее дело. Никто другой не может принять решение об этом", – подчеркнул Рютте.

Он также предостерег от преувеличения роли кремлевского диктатора Владимира Путина в мировой политике.

"Я думаю, нам действительно надо перестать делать Путина слишком могущественным. Он лишь "губернатор Техаса", и не более того. Поэтому давайте не будем воспринимать это слишком серьезно", – добавил генсек НАТО.

Что предшествовало

В четверг, 4 сентября, начинается очередной саммит "коалиции желающих", в котором примет участие президент Владимир Зеленский. Встреча посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины, после чего ее участники позвонят президенту США Дональду Трампу. Нынешнее заседание "коалиции желающих" ("коалиции решительных") уже традиционно возглавят президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия готовит сильный пакет гарантий безопасности для Украины. Он предусматривает усиление противовоздушной обороны, улучшение наступательных возможностей и поставки новой техники.

