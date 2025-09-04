Усиление ПВО, высокоточное оружие и не только: Spiegel раскрыл, какие гарантии безопасности Германия предложит Украине

Германия готовит сильный пакет гарантий безопасности для Украины. Он предусматривает усиление противовоздушной обороны, улучшение наступательных возможностей и поставки новой техники.

Об этом сообщает журнал SPIEGEL. По плану правительства Берлина, ежегодная поддержка ПВО должна расти на 20%, учитывая количество систем и их эффективность.

Кроме того, Киев получит высокоточное оружие большой дальности, в частности крылатые ракеты, которые производятся в Украине при финансовой и технологической поддержке Германии, а также технику для четырех мотострелковых бригад, около 480 единиц пехотной техники ежегодно.

Берлин также планирует продолжать подготовку украинских военнослужащих и интегрировать оборонную промышленность Украины с европейской. Германия оказывает значительную финансово-экономическую поддержку и поддерживает курс на интеграцию Украины в ЕС.

Относительно возможного военного вклада Германии в миротворческие операции, в правительстве говорят, что для этого нужно политическое соглашение, направленное на прекращение войны, которое пока далеко от реализации из-за активных наступательных действий России. Кроме того, Берлин отмечает, что любые дальнейшие действия зависят от участия США и согласования внутри коалиции.

Как пишет SPIEGEL, военное руководство уже прорабатывает возможные сценарии миротворческих миссий. Рассматривают три основных варианта.

Варианты военных миссий

Первый – наблюдательная миссия для контроля за выполнением мирного соглашения, что требует лишь небольшого контингента и дает минимальные гарантии Украине.

Второй вариант, наиболее реалистичный, – так называемая "перестраховочная миссия", которая предусматривает расширенное обучение украинской армии с привлечением европейских подразделений, расположенных преимущественно за линией фронта. Военные признают, что подобные многонациональные силы в Украине не будут иметь немедленного сдерживающего эффекта. Однако, есть надежда, что само присутствие европейских солдат вселит в Украину серьезную уверенность и сможет удержать Россию от дальнейшего нападения. Такая миссия потребует несколько десятков тысяч военнослужащих из европейских стран.

Третий вариант – полное обеспечение военной безопасности линии фронта, однако пока он считается малореалистичным. Для этого потребуются мощные боевые подразделения с поддержкой с воздуха, официальные лица говорят о более 150 000 военнослужащих. Однако даже во Франции и Великобритании такая масштабная миссия считается невыполнимой.

Что предшествовало

В четверг, 4 сентября, начинается очередной саммит Коалиции желающих, в котором примет участие президент Владимир Зеленский. Встреча посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины, после чего ее участники позвонят президенту США Дональду Трампу. Нынешнее заседание Коалиции желающих (Коалиции решительных) уже традиционно возглавят президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

Как сообщал OBOZ.UA. 3 сентября Зеленский прибыл в Данию на саммит глав государств и правительств Нордично-Балтийской восьмерки. Он провел переговоры с премьером Метте Фредериксен в формате тет-а-тет по сотрудничеству, санкциям против России, производству оружия и согласованию позиции перед саммитом в Париже.

