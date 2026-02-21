'Почему бы не сделать это сейчас?' Джонсон призвал Британию и союзников немедленно отправить войска в Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна и ее союзники должны немедленно развернуть своих военных в Украине. Правда, он уточнил, что войска стран-партнеров Украины следует отправлять только "в мирные регионы" для "участия в небоевых действиях".

Видео дня

Только так можно "переключить" ситуацию в голове российского диктатора Владимира Путина, заявил Борис Джонсон в последнем интервью. В беседе также участвовал бывший британский главнокомандующий, адмирал Тони Радакин, который согласился с тезисами Джонсона.

"Переключить" Путина

"Если у нас уже есть план по развертыванию войск на земле после войны, после того, как Путин согласится на прекращение огня, то почему бы не сделать это сейчас? Я часто задумываюсь, знаете: если мы готовы сделать это в контексте прекращения огня, которое, конечно, передает всю инициативу, всю власть в руки Путина, почему бы не сделать это сейчас?" – несколько раз риторически спросил Борис Джонсон.

Он сослался на соответствующие планы "Коалиции желающих" по развертыванию в нашей стране "сил сдерживания" после успешных переговоров Украины с агрессорами.

По его словам, сейчас "нет ни одной логической причины", которая бы отрицала развертыванию в Украине "мирных наземных сил", – только так можно "переключить ситуацию в голове Путина".

Зависит от украинцев

Джонсон упрекнул иностранных партнеров Украины (и, в том числе, нынешнего британского премьера) в "нерешительности в политических вопросах".

"А это именно политический вопрос. Речь идет о том, является ли Украина свободной страной или нет. Если нет, и это вассальное государство России, чего так хочет Путин, то очевидно именно Путин и должен решать, кто приедет в его страну. Если же это действительно свободная страна, то это (развертывание войск партнеров, – OBOZ.UA) зависит только от желания самих украинцев", – подчеркнул бывший британский премьер.

Почему это так

Ведущая интервью несколько раз переспрашивала, не стало бы такое развертывание провокацией для российского режима, но Джонсон это отрицал. По его убеждению, та нерешительная политика, которую демонстрировали украинские партнеры ранее, и "подбадривала" российского диктатора.

"Неспособность что-то сделать в Крыму была трагедией. Затем Путина подбодрила неудача Запада в Сирии по наказанию Асада за применение химического оружия. А еще больше ободрило Путина то, что он увидел в Афганистане (вывод войск союзников – OBOZ.UA)", – считает Джонсон.

"В этом и заключается наша главная проблема – это фундаментальное отсутствие решимости", – пояснил он.

Что предшествовало

Во время последнего саммита "Коалиции желающих" (который состоялся в начале января в Париже), была достигнута договоренность о развертывании "многонациональных сил сдерживания" в Украине – речь идет именно о военном контингенте стран коалиции.

В США эту договоренность поддержали, однако отдельно подчеркнули, что американских представителей в "силах сдерживания" однозначно не будет. Однако в Вашингтоне согласились контролировать действие прекращения огня.

Также в коалиции подчеркнули, что развертывание "сил сдерживания" состоится только после соответствующих мирных переговоров Украины и России и достижения перемирия.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка войск государств "коалиции решительных" в Украину до достижения перемирия означала бы эскалацию в войне. Это создало бы риск потери контроля над ситуацией, поэтому"по состоянию на сегодня такой шаг исключается".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!