'Путина подбодрила нерешительность Запада': Борис Джонсон сказал, как можно было предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину

Союзники сделали мало для Украины, их реакция на агрессию РФ в 2014 году была слишком медленной, и последствия этого – трагические. Если бы кремлевскому диктатору Владимиру Путину дали ясно понимать, что свободная и независимая Украина является стратегическим интересом Запада, возможно, он бы не начал полномасштабного вторжения.

Своими размышлениями по этому поводу поделился Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании в 2019–2022 годах. В эфире BBC One он признал ошибочность подхода западных государств.

Джонсон сказал, в чем заключается "настоящая проблема в ситуации с Украиной"

Политик выразил уверенность, что конфликт можно было бы предотвратить, если бы цивилизованные страны обратили больше внимания на рост агрессии Путина, в частности оккупацию им Крыма в 2014 году. Однако действия союзников были слишком медленными и слишком осторожными.

В течение последних четырех лет Запад тратил месяцы, чтобы согласиться на отправку оружия, которое просил Киев. Джонсон сказал, что эта "осторожность" стоила жизней.

"Мы всегда без надобности медлили... Тогда, в конце концов, мы дали украинцам то, чего они просили – и на самом деле это всегда было в их пользу и во вред Путину", – сказал бывший глава британского правительства.

Он заявил, что неспособность противостоять Российской Федерации в 2014 году является "трагической". Когда у Джонсона спросили, способствовали ли Лондон и западные союзники полномасштабному вторжению, не воспринимая российскую агрессию достаточно серьезно, он ответил: "Я так думаю. Неспособность что-то сделать в Крыму была трагедией".

"Думаю, что Путина подбодрила неудача Запада в Сирии с наказанием [Башара] Асада за применение химического оружия. Думаю, Путина еще больше ободрило то, что он увидел в Афганистане, а также общее ощущение, что Запад отстает. Он видел эти ужасные фотографии американцев, которых заставляли бежать из Афганистана, и Великобритании, которая также выводила войска. И это действительно придало ему смелости", – сказал политик.

Он подчеркнул, что "общая неоднозначность позиции Запада" навредила Украине: "Если бы у нас была ясность и простота в отношении Украины, а не бесконечные выдумки и неизвестность, мы могли бы спасти это, мы могли бы предотвратить это вторжение".

Джонсон признал, что и он сам, будучи премьером и министром иностранных дел, поступил неправильно. "Я считаю, что нам следовало сделать больше", – пришел к выводу он.

"Настоящая проблема в ситуации с Украиной заключается в том, что Путин еще не верит или еще не убедился, что Запад считает чрезвычайно важной стратегической задачей обеспечение Украины как свободной и независимой европейской страны. И пока он не увидит доказательств нашей решимости, я думаю, он просто будет продолжать. В этом и заключается наша проблема – это фундаментальное отсутствие решимости", – подытожил экс-премьер.

