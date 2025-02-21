Переговоры продолжались 'всю ночь': в Axios узнали подробности 'улучшенного' соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США

Американские и украинские чиновники в течение многих часов обсуждали соглашение о редкоземельных металлах. Переговоры продолжались всю ночь, вплоть до утра пятницы, 21 февраля.

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Об этом пишет Axios, ссылаясь на официального представителя США и источник, ознакомленный с ситуацией. Издание отмечает, что подписание этого соглашения могло бы остановить ухудшение отношений между Украиной и США.

Разногласия по соглашению спровоцировали на этой неделе наибольший кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Теперь администрация президента США Дональда Трампа и некоторые украинские чиновники больше давят на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот подписал соглашение, говорится в материале.

По словам источников, теперь решение о Зеленском. В то же время, американский чиновник и неназванный собеседник издания выразили обеспокоенность тем, что кризис между США и Украиной усилится, если президент отклонит предложение.

Американское чиновник назвал это "решающим сценарием для украинцев". Редкоземельные металлы, о которых идет речь, могут стоить триллионы долларов.

Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение США, представленное министром финансов Скоттом Бессентом, согласно которому США должны были получить 50% всех доходов от проекта добычи полезных ископаемых. Отказ украинского президента разозлил Трампа, что вылилось в поток агрессивной риторики в адрес Зеленского и Украины.

"У Зеленского была обеспокоенность по поводу некоторых положений соглашения и того факта, что оно не дает гарантий безопасности для Украины. В начале этой недели американская сторона вернулась с "улучшенным" предложением, а теперь внесла дополнительные изменения", – отметило издание.

Точные условия "улучшенного" предложения США пока что неизвестны.

По данным Axios, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и страны-агрессора России Кит Келлог до сих пор находится в Киеве. В столицу Украины он прибыл с утра 19 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля США передали Украине первый драфт соглашения о партнерстве между странами. Этот документ должен стать частью дальнейших гарантий помощи украинцам Америки.

Украинская сторона взялась анализировать проект финансового соглашения с США по редкоземельным металлам. После того, как Украина доработала проект соглашения о редкоземельных металлах, предоставленный американской стороной, она передала его представителям США. Документ должны были подписать на Мюнхенской конференции безопасности.

В результате президент Украины Владимир Зеленский не поддержал предложение делегации Конгресса США по поводу полезных ископаемых. Меморандум, предложенный американцами, предусматривал передачу Штатам 50% будущих залежей минеральных ресурсов Украины.

Впоследствии стало известно, что проект соглашения, которое Соединенные Штаты Америки предлагали президенту Владимиру Зеленскому, был кабальным, он выходил далеко за пределы контроля Вашингтона над критически важными полезными ископаемыми Украины. Он предусматривал доступ к портам, инфраструктуре, нефти и газу и в целом более широкой ресурсной базе нашей страны.

В Белом доме резко отреагировали на отказ Зеленского подписать соглашение. Такое решение украинской стороны в США назвали "недальновидным".

Трамп обвинил Зеленского, что тот "проспал" встречу с Бессентом в Киеве. По словам американского президента, во время визита в Украину Скотт Бессент столкнулся с грубостью, поскольку приехал для подписания соглашения, а ему было отказано.

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