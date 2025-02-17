Хуже репараций Германии в Первой мировой: Telegraph обнародовал проект соглашения, которое США предлагали Зеленскому

Проект соглашения, которое Соединенные Штаты Америки предлагали президенту Владимиру Зеленскому на прошлой неделе, выходил далеко за пределы контроля Вашингтона над критически важными полезными ископаемыми Украины. Он предусматривал доступ к портам, инфраструктуре, нефти и газу и в целом более широкой ресурсной базе нашей страны.

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Об этом пишет британская газета The Telegraph. Издание получило проект договора, датированный 7 февраля 2025 года.

Все вышеперечисленное должно было бы стать "возмещением" Украиной расходов на американскую помощь в противостоянии российской агрессии. Штаты хотели бы получить 500 миллиардов долларов с добычи полезных ископаемых в нашей стране.

Предполагалось, что США и Украина должны сформировать общий инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "враждебные стороны конфликта не извлекут выгоду от восстановления Украины".

Условия и положения, перечисленные в проекте соглашения:

– США оказывают значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

– американский народ стремится инвестировать вместе с Украиной в свободную и безопасную Украину;

– США и Украина стремятся иметь долгосрочное сотрудничество в Украине и крепкое партнерство между их народами и правительствами;

– США и Украина стремятся обеспечить, чтобы враждебные стороны конфликта не получили выгоды от восстановления Украины после установления продолжительного мира;

– США и Украина намерены заключить соглашение об учреждении Инвестиционного фонда реконструкции, изложенное в настоящем Соглашении с целью углубления партнерства между Соединенными Штатами Америки и Украиной.

Проект соглашения предусматривал, что США будут получать 50% текущих доходов, полученных Украиной от добычи ресурсов, и 50% финансовой стоимости всех новых лицензий, выданных третьим лицам для будущей монетизации ресурсов. На такие доходы будет "наложен арест" в пользу США.

"Этот пункт означает "сначала заплатите нам, а затем кормите своих детей", – заявил источник, близкий к переговорам.

В проекте документа было отмечено, что "для всех будущих лицензий США будут иметь право первого отказа на приобретение экспортных полезных ископаемых". У Вашингтона будет суверенный иммунитет и он получит почти полный контроль над большей частью сырьевой и ресурсной экономики Украины. Фонд "будет иметь исключительное право устанавливать методы, критерии отбора, сроки и условия" всех будущих лицензий и проектов.

Соглашение, как сказано в проекте, регулировалось бы законодательством штата Нью-Йорк, без учета принципов коллизионного права. Его длительность указана как "неопределенная".

В The Telegraph предположили, что это соглашение, похоже, составляли частные юристы, а не Государственный департамент или Департамент торговли США.

"Если бы этот проект был принят, требования Трампа составляли бы большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору, позже уменьшенные на Лондонской конференции в 1921 году, и по плану Дауэса в 1924 году", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, первый драфт финансового соглашения с США по редкоземельным металлам Киев получил еще до начала Мюнхенской конференции. Согласно ему, американцы хотят получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь.

Наша страна доработала проект соглашения о редкоземельных металлах, предоставленный американской стороной, и передала его представителям США.

Впоследствии стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал предложение делегации Конгресса США по поводу полезных ископаемых. Меморандум, предложенный американцами, предусматривал передачу Штатам 50% будущих залежей минеральных ресурсов Украины.

Этот документ был направлен преимущественно на интересы Вашингтона и не содержал гарантий безопасности для Украины. Решение Зеленского не принимать предложение высокопоставленный чиновник Белого дома назвал "недальновидным".

Глава нашего государства отметил, что Украина не должна восприниматься как сырьевая база, а соглашение должно способствовать долгосрочному развитию страны. По его словам, Киев заинтересован в подписании соглашения с Вашингтоном об использовании природных ископаемых, но только после его доработки, чтобы оно содержало гарантии безопасности и экономические выгоды.

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