Трамп обвинил Зеленского, что тот "проспал" встречу с Бессентом в Киеве, но есть "нюанс": что не так с заявлением

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не встретился с американским министром финансов Скоттом Бессентом, поскольку "пропал" запланированную встречу и был недоступен. В то же время в сети появились фото, подтверждающие, что переговоры все же состоялись.

Видео дня

Во время выступления в эфире Air Force One Трамп рассказал, что Бессент посетил Киев для подписания соглашения о редкоземельных металлах, но Украина отказалась его одобрять. Об этом сообщают CNN и журналист Алекс Рауфоглу в соцсети X.

По словам президента США, с американским представителем "вели себя грубо", а Зеленский якобы отсутствовал на встрече, поскольку спал.

"Скотт Бессент на самом деле приехал туда, и с ним обращались достаточно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и был недоступен для встречи", — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что его министр много часов ехал в поезде, что опасно.

"Мы говорим о секретаре казны. Он поехал туда, чтобы подписать документ, а когда приехал туда, вернулся с пустыми руками. Они не хотели подписывать документ", – добавил он.

Кроме того, Трамп выразил недовольство тем, что США оказывают Украине помощь в форме грантов, тогда как Европа предоставляет ссуды и возвращает свои средства. Он считает, что соглашение о редкоземельных минералах могло бы стать способом компенсировать расходы США и возможностью вернуть американские деньги, предоставленные Украине как помощь в войне с Россией.

Также президент США собирается "воскресить" экономическое соглашение о металлах. По его словам, это не сделает Зеленского "слишком счастливым". Он снова заговорил о необходимости проведения выборов в Украине, живущей в условиях военного положения.

"Да, думаю, что я возобновлю это соглашение. Вы знаете, мы увидим, что произойдет, но я восстановлю его, иначе это не сделает его очень счастливым. И смотрите, пришло время выборов", – заявил американский президент.

Также Трамп не удержался от высказываний, что американская помощь Украине неучтена.

"Я хотел бы узнать все деньги, которые мы отправляем в Украину. Где они?" – сказал он.

Относительно переговоров с Россией Трамп выразил оптимизм, заявив, что имеет отличные отношения с Россией. Он пообещал договориться с Москвой и остановить гибель еще миллионов человек.

Несмотря на слова Трампа о "проспанной" встрече, в Офисе президента Украины еще 12 февраля 2025 показали фото и видео со встречи Бессента и Зеленского в Киеве.

В этот день США передали Украине первый драфт соглашения о партнерстве между странами. Этот документ является частью дальнейших гарантий помощи украинцам Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, в составе официальной американской делегации, вместе с министром финансов США, в Киев приезжал пророссийский журналист Джек Пособец. Он известен своей антиукраинской позицией и противоречивыми высказываниями, в частности, называл бойцов бригады "Азов" неонацистами и скинхедами, а Степана Бандеру – "геноцидным чудовищем", продвигал идею американских биолабораторий в Украине и не знает, кто и что делал в Буче, потому что не получил в Буче, потому что не получил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!