Украина доработала проект договора о редкоземельных металлах: когда будет ответ США

Украина доработала проект соглашения о редкоземельных металлах, который предоставила американская сторона. В США в свою очередь планируют работать над документом до 17:00 14 февраля.

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Об этом сообщили OBOZ.UA в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности (проходит 14-16 февраля). Отмечается, что процесс происходит, согласно договоренностям президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

"В ходе телефонного разговора в среду президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума по партнерству и передаст его американцам. Украина передала документ, и американская сторона попросила время до 17:00 пятницы, чтобы с ним поработать", – рассказали в Мюнхене.

В предыдущие два дня в Офисе президента (ОП), рассматривали драфт соглашения, предоставленный Белым домом. "Нашей команде передали первый драфт этого документа о партнерстве между странами... Я очень хочу, чтобы наша команда проработала этот документ, и мы сделаем все, чтобы действительно очень быстро договориться и подписать его... Сделаю все, чтобы команда чиновников поработала ближайшие два дня и у нас была возможность зафиксировать какие-то договоренности в Мюнхене", – отмечал, в частности, Зеленский 12 февраля.

Соглашение Украины и США о редкоземельных металлах: чего можно ожидать

Еще в начале февраля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что США хотят получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь и что Украина якобы готова это сделать. "Мы говорим Украине, что у них ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", – говорил тогда Трамп.

Значительная часть таких ресурсов находится на оккупированных территориях. Потому западные медиа усомнились в реальной возможности выполнения такого соглашения и его выгодности для Украины. В то же время в Офисе президента Украины неофициально отмечали, что такая договоренность является составляющей тайной части "мирного плана" президента Владимира Зеленского.

Зеленский позже и сам прокомментировал заявление Трампа. Он отметил, что Украина открыта к американским инвестициям в эту сферу. Впрочем, уже 12 февраля президент США перестал говорить об инвестициях. Он заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить доступ к редкоземельным металлам на 500 млрд долларов в качестве платы за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву.

По мнению экономиста Олега Пендзина, Трамп хочет просто купить украинские полезные ископаемые за 500 млрд долларов, что не предполагает создания рабочих мест или развития экономики. Эксперт предполагает, что это может привести к потере контроля над национальными ресурсами Украины.

Редкоземельные металлы – это группа 17 химических элементов, обладающих уникальными магнитными, люминесцентными и каталитическими свойствами. Они широко используются в производстве высокотехнологичной продукции. Украина входит в пятерку европейских стран с наибольшими запасами редкоземельных металлов. По разным оценкам, на территории страны расположено примерно 5% мировых запасов критического сырья, в частности лития, титана, скандия, иттрия, лантаноидов.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне активных переговоров Украины и США премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил и ЕС добывать критические полезные ископаемые в Украине. В частности, украинская сторона готова создавать совместные с европейцами предприятия по добыче лития, титана и урана.

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