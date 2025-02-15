Стало известно, почему Зеленский не подписал в Мюнхене соглашение Трампа о полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал предложение делегации Конгресса США по поводу полезных ископаемых. Меморандум, предложенный американцами, предусматривал передачу Штатам 50% будущих залежей минеральных ресурсов Украины.

Видео дня

Об этом сообщил политический обозреватель The Washington Post Джош Рогин в соцсети X со ссылкой на американских конгрессменов, находившихся на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности (проходит с 14 по 16 февраля). По его словам, Зеленский вежливо отказался подписывать этот документ.

"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, сказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, предоставляющий права США на 50% будущих запасов полезных ископаемых в Украине", – написал Рогин.

Впоследствии журналист предоставил новые детали, заметив, что план о передаче полезных ископаемых представила Зеленскому посол США Бриджит Бринк несколько дней назад, перед поездкой министра финансов США Скотта Бессента в Киев.

На встрече с американскими политиками в Мюнхене Зеленский рассказал об этом документе, о котором многие из них еще не знали, а не наоборот.

"Зеленский сказал, что не может его подписать, поскольку он не содержит никаких гарантий безопасности для Украины. Извините за неразбериху", — отметил Рогин.

Напомним, что Украина получила первый драфт финансового соглашения с США по редкоземельным металлам еще до начала Мюнхенской конференции. Американцы хотят получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь, а Украина якобы готова это сделать.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля в Германии началась 61-я Мюнхенская конференция, на которой будут обсуждать глобальные проблемы безопасности. Ключевой темой станет война в Украине.

Президент Украины Зеленский уже выступил перед журналистами, где рассказал о мирном плане США по остановке войны, дроновой атаке РФ на Чернобыльскую АЭС, о размещении иностранного контингента в Украине и т.д.

Также Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс 14 февраля провели встречу в Мюнхене. По итогам переговоров Вэнс заявил, что США стремятся к длительному миру, а не к новому конфликту в Европе за несколько лет. Зеленский со своей стороны высказался о готовящемся плане, как остановить РФ, и подчеркнул, что Украине нужны реальные гарантии безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!