Переговоры по войне в Украине зашли в тупик: Вэнс анонсировал вероятные дальнейшие шаги США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты осознают наличие "определенного тупика" в переговорах по войне в Украине, а Владимир Путин, очевидно, "не совсем знает, как выйти из войны". По его словам, если РФ не проявит желание мира, США придется сказать, что это "не их война".

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Такое заявление Вэнс озвучил журналистам в понедельник, 19 мая, во время вылета из Италии, передает Reuters. По его словам, США "будут вынуждены" выйти из переговоров, если РФ не будет идти на контакт с переговорными группами США и Украины.

По словам Вэнса, Путин якобы "не знает, как выйти из войны в Украине".

"Мы понимаем, что здесь возник определенный тупик. И я думаю, что президент (США. – Ред.) скажет Владимиру Путину: "Послушайте, вы серьезно? Вы искренне к этому относитесь?" – заявил Вэнс.

Он добавил, что сегодня говорил с президентом Дональдом Трампом относительно его звонков Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Вэнса, если Россия не хочет вести содержательные переговоры, "то в конце концов нам просто придется сказать, что это не наша война".

"Это война Джо Байдена. Это война Владимира Путина. Это не наша война. Мы попытаемся ее закончить. Но если мы не сможем ее закончить, мы в конце концов скажем: "Знаете что? Стоило попробовать, но мы больше этим не занимаемся", – сообщил Вэнс.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе США при участии Украины и Европы подготовили мирный план из 22 пунктов, однако Путин фактически отказался обсуждать его. По данным Financial Times, из-за этого спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменил запланированную поездку в Москву.

18 мая в Ватикане президент Владимир Зеленский впервые после конфликта в Белом доме провел встречу с Джей Ди Вєнсом. На встрече был и госсекретарь США Марко Рубио. Зеленский назвал ее хорошей и рассказал, что в ходе переговоров подтвердил готовность к прекращению огня.

Вэнс в свою очередь заявил, что Украина и США имеют общую цель – завершение войны. Вице-президент добавил, что обсудил с Зеленским ход текущих переговоров о прекращении огня.

Напомним, на переговорах в Стамбуле российская делегация выдвинула нереалистичные требования, а также отказалась от прекращения огня, угрожая захватом новых украинских территорий.

Агентство Bloomberg 19 мая со ссылкой на источник сообщило: Путин уверен, что его войска смогут прорвать оборону до конца 2025 года и захватить четыре региона Украины, уже объявленные "российскими". Поэтому диктатор вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки Трампу.

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