Вэнс после встречи с Зеленским: у наших стран одна цель

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс прокомментировал свою встречу в Ватикане 18 мая с президентом Украины Владимиром Зеленский. Американский чиновник подчеркнул, что Киев и Вашингтон имеют общую цель – завершение войны России против Украины.

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Об этом он написал на своем аккаунте в социальной сети Х. Вэнс также опубликовал фото с главой украинского государства.

Во время встречи, как сообщалось ранее, также присутствовал генеральный секретарь США Марко Рубио.

"Наши страны разделяют цель прекратить ненужное кровопролитие в Украине, и мы обсудили последние новости о текущих переговорах по прекращению огня и установлению длительного мира", – сказано в сообщении вице-президента Америки.

Напомним, что Зеленский и украинская делегация встретились с Вэнсом и Рубио в Ватикане, где проходила интронизация Папы Римского Льва XIV. Президент Украины рассказал, что они говорили о переговорах с россиянами в Стамбуле, важности прекращения огня и давлении на Россию, которая неоднократно нарушала "перемирие", которое сама же и инициировала.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным FT, в Белом доме якобы меняют отношение к войне России против Украины. Если раньше некоторые ее представители допускали идею давления на Киев для достижения договоренностей с Москвой, то сейчас, учитывая неуступчивую позицию Путина, в Вашингтоне все чаще склоняются к мысли, что именно Кремль является основным препятствием на пути к прекращению огня.

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