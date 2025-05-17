Нейтральный статус и отказ от репараций: появился список требований, которые Россия озвучила Украине в Стамбуле

Во время переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский обнародовал перечень требований Кремля к Украине для заключения потенциального перемирия. В частности, Россия хочет отказа от репараций и присвоить украинские территории пяти областей.

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Об этом сообщила аналитическая платформа Clash Report. В списке требований оккупантов 5 пунктов – 4 из которых абсолютно неприемлемы для Украины, а пятый – вымышленный.

Первым пунктом идет требование о "нейтральной Украине".

Россия требует провозглашения Украиной нейтрального статуса по образцу Австрии, что предусматривает отказ от присутствия на украинской территории иностранных войск и размещения оружия массового поражения.

Без репараций

Москва также требует взаимного отказа обеих стран от претензий по репарациям друг к другу, в частности – отказ от компенсаций за разрушения, нанесенные в результате войны.

Признание территорий

Россия требует от Киева признания своих претензий на украинские территории, которые она внесла в свою конституцию. Речь идет о четырех областях: Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, а также о Крыме.

Кроме того, Мединский заявил, что Москва ожидает еще и международного признания ее прав на эти регионы.

Вывод войск в обмен на прекращение огня

Еще одним требованием России является немедленный вывод украинских войск из всех пяти регионов, которые она считает частью своей страны. Выполнение этого условия, по версии российской стороны, должно стать основанием для прекращения огня.

Права русскоязычных

По словам Мединского, Украина должна обеспечить "европейские стандарты" защиты прав национальных меньшинств и прекратить "националистическую пропаганду".

Такое "требование" является надуманным, поскольку права национальных меньшинств защищены Конституцией Украины, а о несуществующей "националистической пропаганде" Кремль постоянно говорит, чтобы прикрыть этой чушью собственную шовинистическую пропаганду.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что на переговорах, которые состоялись 16 мая в Стамбуле, российская делегация выдвинула требования, которые абсолютно неприемлемы для Украины. Наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась. Основная позиция Украины остается неизменной.

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