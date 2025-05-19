Путин уверен, что его войска смогут взять под полный контроль четыре региона Украины до конца года – Bloomberg

Кремлевский диктатор Владимир Путин уверен, что его оккупационная армия сможет прорвать оборону Украины до конца 2025 года и захватить четыре региона, уже объявленные "российскими". Это означает, что он вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки президенту США Дональду Трампу.

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Об этом Bloomberg сказал человек, знакомый с позицией российского главаря и просивший не называть его имени. Телефонный разговор лидеров США и России состоится уже в понедельник, 19 мая, в 10:00 по Вашингтону (17:00 по Киеву). И Путин считает, что у него "сильные карты" перед этими переговорами.

Путин, как указали журналисты, не демонстрирует никаких признаков того, что он готов прекратить войну.

"К сожалению, на данном этапе войны у РФ нет серьезных стимулов согласиться на прекращение огня", – высказал мнение Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, на конференции в Таллинне (Эстония) 18 мая.

Несмотря на все разговоры о "желании мира", Путин готов к затяжной войне и с оптимизмом смотрит на эту перспективу, утверждают два других собеседника Bloomberg, близких к Кремлю.

"Трамп хочет, чтобы Путин согласился на перемирие, но он этого совершенно не хочет. Но Путин не заинтересован и в провале переговоров. Он пытается маневрировать, чтобы эти переговоры продолжались параллельно с военным наступлением", – сказал политический консультант Сергей Марков, имеющий тесные связи с Кремлем.

Растет ощущение, что усилия США договориться о прекращении огня достигают кульминации, и официальные лица в Европе не уверены, что Трамп ужесточит давление на Москву. Возможно, он, потерпев неудачу здесь, "просто перейдет к следующему вызову".

По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, в пятницу во время телефонного разговора канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер попытались дать понять Трампу, что Путин водит его за нос. Они надеются, что американский глава все же осознает риск выглядеть неудачником, если навяжет Украине плохое соглашение, добавил собеседник.

"Путин был воодушевлен своей способностью предъявлять максималистские требования к Украине, не встречая серьезного сопротивления со стороны администрации Трампа. Путин не доверяет Трампу. Но он будет подталкивать Трампа к тому, чтобы он согласился с видением России о прекращении огня", – заявил Бота Илиас, старший аналитик лондонской стратегической разведывательной фирмы Prism.

При этом Бен Барри, старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Международном институте стратегических исследований, не верит, что ВС РФ достигнут целей по завоеванию четырех украинских регионов к концу этого года.

"Если украинская оборона рухнет, то получить такое преимущество будет очень легко. Но на данный момент такой сценарий кажется крайне маловероятным", – оценил он ситуацию.

Как писал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что намерен снова поговорить с Дональдом Трампом перед звонком последнего к Владимиру Путину.

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