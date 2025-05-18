Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио в Ватикане: обсудили совместные шаги

В воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ватикане. На встрече был и государственный секретарь США Марко Рубио.

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Как сообщили представители делегации, разговор длился около 40 минут. "Только что завершилась встреча (с Вэнсом. – Ред.), на которой был Рубио", – отметили в украинской делегации.

Позже Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал встречу с американскими политиками "хорошей". В ходе разговора украинский лидер подтвердил готовность к полному прекращению огня и четкой дипломатии.

"Хорошая встреча с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме. Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, которая не имела полномочий принимать решение. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и подчеркнул важность огня", – говорится в сообщении.

Стороны обсудили необходимость дальнейшего санкционного давления на Россию, развитие двусторонней торговли, сотрудничество в оборонной сфере, ситуацию на фронте и перспективы будущего обмена пленными. Отмечалось, что давление на РФ должно продолжаться, пока она не проявит готовности прекратить агрессию.

"И, конечно, мы обсудили наши общие шаги по достижению справедливого и устойчивого мира. Спасибо всему американскому народу за поддержку и лидерство в сохранении жизней", – отметил президент.

На сайте президента Украины сообщили, что Зеленский также рассказал о том, как страна-террорист нарушала прекращение огня, которое само и инициировало. Такие действия демонстрируют, что в Москве нет никаких намерений заканчивать войну, поэтому нужно давление, которое заставит РФ согласиться на полное прекращение огня.

На встрече подробно обсудили позицию каждой из сторон и дальнейшие шаги, которые могут изменить ситуацию, в том числе сильные санкции против России.

"Президент проинформировал об актуальной ситуации на фронте. Особое внимание – реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. Глава государства отметил, что направил Президенту Трампу письмо с новыми предложениями о сотрудничестве в оборонно-промышленной и торговой сферах", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая, Владимир Зеленский впервые встретился с вице-президентом США Джей Ди Венсом после ссоры в Белом доме, произошедшей 28 февраля. Во время интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане политики, улыбаясь, пожали друг другу руки.

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