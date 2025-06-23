Пакистан осудил бомбардировку Ирана Трампом через день после выдвижения его на Премию мира

Пакистан 22 июня осудил удары по соседнему Ирану, нанесенные ВВС США по приказу президента Дональда Трампа. Это произошло на следующий день после того, как Исламабад объявил о намерениях выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира.

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По версии МИД Пакистана, американские атаки по иранским ядерным объектам нарушают международное право. В министерстве иностранных дел заявили, что дипломатия – единственный способ разрешения кризиса, передает Reuters.

"Беспрецедентная эскалация напряженности и насилия из-за продолжающейся агрессии против Ирана вызывает глубокую обеспокоенность. Любая дальнейшая эскалация напряженности будет иметь крайне разрушительные последствия для региона и за его пределами", – предупредило пакистанское внешнеполитическое ведомство.

Позже премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану. В разговоре Шариф еще раз сказал, что его страна осуждает американскую операцию.

Кроме того, в крупнейшем городе Пакистана – Карачи – тысячи людей вышли на марш протеста против США и Израиля.

Посреди дороги был размещен большой американский флаг с изображением Трампа, по которому могли пройти демонстранты. Протестующие выкрикивали лозунги против Америки, Израиля и регионального врага Пакистана – Индии.

Как писал OBOZ.UA:

– В субботу, 21 июня, правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года. Президента США выдвигали в качестве "истинного миротворца" за его роль в прекращении четырехдневных перестрелок между Пакистаном и Индией в прошлом месяце.

– В заявлении правительства было сказано, что Трамп "продемонстрировал великое стратегическое предвидение и выдающуюся государственную мудрость".

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