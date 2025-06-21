Трамп после новой порции жалоб, похоже, приблизился к желаемой Нобелевке: услугу оказал Пакистан

Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года. Там заявили, что американский президент заслуживает награды за решительное дипломатическое вмешательство во время недавнего кризиса между Индией и Пакистаном.

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Пакистанское правительство отметило, что в момент обострения региональной нестабильности Трамп продемонстрировал стратегическую дальновидность и государственную мудрость посредством прочного дипломатического взаимодействия как на Индию, так и на Пакистан. Об этом говорится в заявлении пакистанского правительства в социальной сети Х.

В Исламабаде заявили, что дипломатическое вмешательство Трампа позволило снизить напряженность, в конечном итоге обеспечив прекращение огня и предотвратив более широкий конфликт между двумя ядерными государствами, который имел бы катастрофические последствия для миллионов людей в регионе и за его пределами. Также в заявлении говорится, что вмешательство президента США является свидетельством его роли подлинного миротворца и его приверженности разрешению конфликтов путем диалога.

"Руководство президента Трампа во время пакистано-индийского кризиса 2025 года наглядно демонстрирует продолжение его наследия прагматичной дипломатии и эффективного миростроительства. Пакистан по-прежнему надеется, что его искренние усилия будут и впредь способствовать региональной и глобальной стабильности, особенно в контексте продолжающихся кризисов на Ближнем Востоке, включая гуманитарную трагедию, разворачивающуюся в секторе Газа, и усиливающуюся эскалацию конфликта с участием Ирана", – говорится в заявлении правительства Пакистана.

Накануне Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что именно он вместе с государственным секретарем Марко Рубио организовали договор между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда. Американский президент намекнул, что за это ему можно было бы вручить Нобелевскую премию мира.

"Я не получу Нобелевскую премию мира за это, я не получу Нобелевскую премию мира за прекращение войны между Индией и Пакистаном, я не получу Нобелевскую премию мира за прекращение войны между Сербией и Косово, я не получу Нобелевскую премию мира за сохранение мира между Египтом и Эфиопией, и я не получу Нобелевскую премию мира за реализацию Авраамских соглашений на Ближнем Востоке, которые, если все пойдет хорошо, будут до краев заполнены подписями дополнительных стран и впервые за века объединят Ближний Восток! Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, какими бы ни были эти результаты, но люди знают, и это все, что для меня важно", – написал Трамп.

Возвращаясь к ситуации с Пакистаном, то премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил президенту США Дональду Трампу, что прекращение огня между Индией и Пакистаном после конфликта в мае было достигнуто в результате переговоров между военными, а не при посредничестве США. Ранее Индия также отрицала какое-либо посредничество третьей стороны.

Напомним, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере уклонился от ответа на вопрос о том, заслуживает ли президент США Дональд Трамп Нобелевскую премию мира за его "усилия" по установлению мира в Украине. Глава норвежского правительства напомнил, что прекращение огня так до сих пор и не было достигнуто.

Как сообщал OBOZ.UA, конгрессмен-республиканец Даррел Исса заявил, что выдвигает Трампа на Нобелевскую премию мира. Мол, он заслуживает ее больше, чем кто-либо другой в мире.

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