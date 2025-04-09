Ожидается 'серьезный разговор': стали известны темы переговоров между США и Россией в Стамбуле

Страна-агрессор Россия 10 апреля на российско-американских переговорах в Стамбуле в первую очередь поднимет вопрос о возобновлении прямого авиасообщения из США. Также будет обсуждаться вопрос возврата дипломатической собственности.

Видео дня

Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев. По его словам, РФ готова к "серьезному разговору".

Александр Дарчиев утверждает, что Россия поднимет вопрос о возобновлении полетов, потому что это будет "стимулировать бизнес и облегчит жизнь обычным людям с обеих сторон океана".

Прямые рейсы между США и Россией были приостановлены после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. А дипломатическая собственность РФ была конфискована еще в 2016 году.

Напомним: два российских дипломатических комплекса, один в Мэриленде и другой на Лонг-Айленде, были конфискованы после того, как тогдашний президент США Барак Обама выдворил 35 российских дипломатов из-за их участия в хакерских атаках с целью вмешательства в президентские выборы в США в том году.

Россия давно требовала возвращения комплексов и в ответ захватила дипломатическую собственность США вблизи Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Турции на 10 апреля запланирован новый тур переговоров Соединенных Штатов и России. Встреча соответствующих делегаций состоится в Стамбуле, а главной темой переговоров была "нормализация работы" дипломатических представительств стран.

Еще в начале апреля представители РФ встречались в Вашингтоне со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом. По словам доверенного лица Путина, во время переговоров с "ключевыми членами администрации США" обсуждали возобновление диалога между сторонами, вопросы безопасности, возобновление прямого авиасообщения и экономического взаимодействия, в том числе сотрудничество в Арктике и редкоземельных металлов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!