'Отклонение от общего курса будет иметь последствия': Мерц пригрозил Словакии прекращением финансирования из бюджета ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц продолжаю свою радикальную политику. В частности, в понедельник, 26 мая, политик пригрозил Словакии прекращением финансирования из бюджета Евросоюза.

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Заявление Мерца, которое он сделал во время форума от WDR, цитирует издание Bloomberg. В частности, немецкий политик отмечает, что "отклонение от общего курса будет иметь последствия".

"Всегда есть возможность забрать у них европейские средства... Если это будет необходимо, мы будем действовать", – добавил Мерц.

Как отметил канцлер Германии, государства-члены, которые нарушают верховенство права, могут столкнуться с производствами о нарушениях и прекращением европейского финансирования

Издание также напоминает, что недовольство Словакией в Брюсселе началось после того, как Роберт Фицо возглавил кабинет министров страны.

Мерц также раскритиковал Венгрию, которая перестала получать средства от ЕС еще раньше. Такие заявления в отношении Братиславы и Будапешта являются признаком того, что немецкий канцлер готов к эскалации спора с двумя странами.

"Если мы продолжим двигаться этим курсом, то не сможем избежать этого конфликта с Венгрией и Словакией. Также мы не можем позволить, чтобы решения всего ЕС зависели от небольшого меньшинства. И, безусловно, могут быть более четкие формулировки, а возможно, и сложные конфликты", – отметил Мерц.

Ранее сообщалось, что коалиционная Словацкая национальная партия призвала премьер-министра Словакии Роберта Фицо инициировать на уровне Европейского Союза вопрос о доле ЕС в "минеральных богатствах Украины". Такой вопрос словацкий премьер должен инициировать уже на следующем заседании Европейского Совета.

Отметим, что украинские беженцы внесли в бюджет Словакии больше налогов, чем правительство страны выделило помощи. В 2024 году помощь украинцам в Словакии сократилась более чем наполовину, до 98 млн евро. В то же время по оценкам правительственного Института финансовой политики, благодаря беженцам из Украины доходы Словакии в 2024 году выросли на 217 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в Словакии рассматривают возможность отмены будущих санкций против России. Для этого в стране могут провести референдум. Причем Роберт Фицо заявил, что ему не нужен референдум, чтобы отклонить санкции, но если тот состоится, он поддержит его.

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