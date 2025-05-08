Страна ЕС заработала десятки миллионов евро на украинцах: какую помощь предоставила взамен

Украинские беженцы внесли в бюджет Словакии больше налогов, чем правительство страны выделило помощи. Всего в прошлом году страна получила от украинцев более чем вдвое больше средств, чем было потрачено.

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Как сообщает Dennik N, об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного вице-премьер-министром Словакии Петром Кмецем. В исследовании говорится, что в 2024 году помощь украинцам в Словакии сократилась более чем наполовину - до 98 млн евро, в частности на:

взносы на жилье;

расходы на обучение украинских школьников.

Всего в 2022-2024 годах Словакия потратила на поддержку украинских беженцев и гуманитарную помощь 509 млн евро. Но в докладе говорится, что большая часть расходов была покрыта из фондов Европейского Союза.

В то же время, по оценкам правительственного Института финансовой политики, благодаря беженцам из Украины доходы Словакии в 2024 году выросли на 217 млн евро. Бюджет пополнялся преимущественно за счет уплаченных налогов на прибыль и НДС, а также обязательных взносов и акцизов. По сравнению с 2023 годом, эта сумма выросла более чем на треть.

Отмечается, что украинцы составляют 2/5 от общего количества более 122 тыс. трудоустроенных иностранцев в Словакии. Согласно правительственному анализу, кроме уплаты налогов, трудоустроенные граждане также помогают решить проблему дефицита рабочей силы в некоторых секторах.

Стоит отметить, что с 1 марта украинцы, получившие статус беженца после 28 февраля 2025 года, позволят находиться в учреждениях предоставления убежища максимум 60 дней, а не 120 дней, как раньше. Соответственно помощь на проживание также будет ограничена первыми 60 днями. Впрочем, изменения не коснутся уязвимых групп, таких как пенсионеры старше 65 лет, дети до пяти лет или одинокие опекуны этих детей.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что вклад украинцев со статусом временной защиты в экономику Чехии также оказался вдвое выше предоставленной им помощи. За три года войны украинские беженцы внесли в бюджет этой европейской страны почти 2 млрд евро.

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