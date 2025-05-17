Фицо заговорил о 'референдуме', который позволит отменить санкции против России

В Словакии рассматривают возможность отмены будущих санкций против России. Для этого в стране могут провести референдум.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ему не нужен референдум, чтобы отклонить санкции, но если тот состоится, он поддержит его. Если будут введены санкции, которые навредят Словакии, политик заверил, что наложит на них вето.

"Я не думаю, что нужен референдум по этому поводу. Но, если будет такой референдум, я его поддержу", – так Фицо ответил на вопрос репортера о том, что в Словакии звучат призывы провести референдум насчет отмены санкций против РФ.

По его словам, Россия быстро адаптировалась к введенным против нее санкциям. Фактически эти ограничения нанесли ущерб Европе.

"Санкции похожи на чуму, и я отвергаю политику санкций", – заявил премьер.

По его мнению, предложения насчет нового масштабного пакета санкций против РФ в то время, когда ведутся мирные переговоры, являются неуместными.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз работает над новым – 18-м – пакетом санкций против России. Его целью, отмечают в руководстве союза, является принуждение российского диктатора Владимира Путина к миру. Впрочем, в дипломатических кругах признают: вводить новые ограничения становится все сложнее.

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