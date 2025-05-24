В Словакии заговорили о компенсации от Украины за военную помощь: как это связано с соглашением о недрах

Коалиционная Словацкая национальная партия призвала премьер-министра Словакии Роберта Фицо инициировать на уровне Европейского Союза вопрос о доле ЕС в "минеральных богатствах Украины". Такой вопрос словацкий премьер должен инициировать уже на следующем заседании Европейского Совета.

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Таким образом Словакия хочет получить финансовую компенсацию от Украины за якобы оказанную военную помощь. Как отмечает TASR, права Словакии на такую компенсацию обнародовала спикер партии Зузана Шкопцова.

Интересно, что Шкопцова говорит не только о Словакии, а сразу обо всем ЕС.

"Никогда в истории ни одного государства не было еще такого соглашения, которое подписал президент Зеленский с США. Военная помощь Европейского Союза приближается к объему помощи США. Если Украина передаст все свои минеральные богатства США, ей нечем будет рассчитаться за помощь с европейскими государствами", – сказала она.

Шкопцова добавила, что исключительные права США на минеральные ресурсы "является нелогичным и неэтичным" в отношении Украины.

В Словацкой национальной партии утверждают, что вынесут этот вопрос на рассмотрение министра финансов страны Ладислава Каменицкого уже в понедельник, 26 мая. Прежде всего министр должен "всесторонне просчитать расходы на помощь Украине" и подготовить соответствующие документы для премьер-министра.

Правда, партия уже посчитала – по их словам, Словакия помогла Украине "в пределах своих возможностей" на сумму более трех миллиардов евро. Поэтому Словакия должна получить компенсацию за финансовую помощь так же, как ее получат США.

Отметим, что украинские беженцы внесли в бюджет Словакии больше налогов, чем правительство страны выделило помощи. В 2024 году помощь украинцам в Словакии сократилась более чем наполовину, до 98 млн евро. В то же время, по оценкам правительственного Института финансовой политики, благодаря беженцам из Украины доходы Словакии в 2024 году выросли на 217 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в Словакии рассматривают возможность отмены будущих санкций против России. Для этого в стране могут провести референдум. Причем Роберт Фицо заявил, что ему не нужен референдум, чтобы отклонить санкции, но если тот состоится, он поддержит его.

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