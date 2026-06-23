"Оснований говорить о разъединении нет": в МИД заверили, что Украина и Молдова продолжают двигаться ко вступлению в ЕС вместе

Украина и Молдова продолжают двигаться ко вступлению в Европейский Союз вместе, заверили в Министерстве иностранных дел Украины. "Разделения" путей евроинтеграции двух дружественных государств не произошло.

Видео дня

Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий. В комментарии СМИ он отреагировал на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в дальнейшем "каждая страна-кандидат отвечает сама за себя".

Тихий утверждает, что заявления фон дер Ляйен касались именно Республики Молдова; о сравнении или противопоставлении двух государств речь не шла.

Дипломат напомнил, что после запуска первого кластера переговоров "Основы" дальнейшее продвижение происходит в соответствии с четкой методологией Еврокомиссии. Она предусматривает индивидуальную оценку страны-кандидата в соответствии с достижениями в выполнении внутренних бенчмарков (IBAR).

Как отметил представитель МИД, Киев и Кишинев проходят этапы европейской интеграции последовательно и синхронно.

"Сторона ЕС неоднократно отмечала выполнение обеими странами необходимых условий для открытия переговорных кластеров. Поэтому оснований для выводов о каком-то якобы "разъединении" нет", — подчеркнул Тихий.

Пресс-секретарь МИД заявил, что Украина рассчитывает на справедливый и объективный подход со стороны ЕС в рамках дальнейшего процесса.

Что предшествовало

Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-Молдова 22 июня заявила: "После открытия первого кластера каждая страна-кандидат отвечает за себя, поскольку они должны выполнять обязательства по реформам, и эти реформы различаются для разных стран-кандидатов".

Напомним, что первый из шести переговорных блоков (или кластеров) на пути вступления Украины и Молдовы в Евросоюз был открыт 15 июня в Люксембурге. Все 27 государств-членов официально поддержали этот шаг.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он якобы никогда не выступал против присоединения Украины к ЕС и считает этот процесс выгодным для всей Европы. В то же время Киев не должен получать никаких исключений или упрощений и должен выполнить все требования для членства.

– Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отметил, что между странами Европейского Союза существуют разногласия относительно дальнейшего продвижения переговоров касательно Украины. По его словам, после открытия первого кластера позиции государств-членов "сильно расходятся".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!