ЕС официально одобрил открытие первого кластера по вопросам вступления для Украины и Молдовы – Еврокомиссия

Европейская комиссия договорилась начать первый раунд переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Там назвали это решение"переломным моментом" для Европы.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там приветствовали решение Киева и Кишинева в выполнении их настойчивой работы.

"Все страны ЕС договорились открыть первый раунд переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Сегодня мы начинаем переговоры об основах процесса вступления: включая справедливость, свободу и основные права. Мы видели упорную работу, которую проделали эти страны, и мы вознаграждаем ее четким путем вперед. Расширение – это наш стратегический выбор. Наша лучшая инвестиция в общее будущее мира, безопасности и процветания", – говорится в сообщении.

Вступление Украины в ЕС

Украина уже завершила техническую подготовку к открытию всех шести переговорных кластеров по вступлению в ЕС. Сейчас правительство сосредотачивает усилия на запуске первого кластера (ожидается, что это произойдет в середине июня).

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял о прогрессе в направлении наших переговоров с ЕС о членстве в блоке. "У нас будет очень четкий график возможностей для продвижения в переговорах, тем более после изменений в Венгрии", — – отмечал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Евросоюз должен не только поддерживать Украину в реформах, но и параллельно готовить собственные институты к расширению, чтобы быть готовым к ее вступлению к 2030 году. Ведь нынешний этап открытия переговорных кластеров является важным, но промежуточным шагом в процессе интеграции.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры ключевых институтов Евросоюза приветствовали решение государств-членов начать переговоры с Украиной и Молдовой по первому кластеру вступления в ЕС. В Брюсселе подчеркнули, что это стало признанием реформ, которые обе страны продолжают внедрять даже в условиях войны и других серьезных вызовов.

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